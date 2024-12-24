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24 грудня 2024, 16:46

Україна отримала $1 млрд гранту від США, забезпечений доходами від заморожених активів рф

До держбюджету надійшов грант у $1 млрд від Сполучених Штатів Америки у межах програми Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання». Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

До держбюджету надійшов грант у $1 млрд від Сполучених Штатів Америки у межах програми Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання».
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у $20 млрд доларів США у межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом $50 млрд. Це перший транш з фонду Світового банку «Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні» (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

Кредит у розмірі $1 млрд Уряд США спрямував до фонду Світового банку через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Читайте: Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії в межах проєкту Світового банку

Він є продовженням прямої бюджетної підтримки України з боку Сполучених Штатів, яка у 2022−2024 роках склала $30,8 мільярда у вигляді грантового фінансування.

DPL спрямований на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Ключові реформи стосувались зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, пов'язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

Щоб забезпечити прозорість використання бюджетної підтримки від США, Мінфін України разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity, здійснюватиме моніторинг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kankakee
Kankakee
24 грудня 2024, 16:51
#
А УНІАН постить новину про економічний шок який чекає Україну в першому кварталі 2025 згідно звіту МВФ 🤷
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