Кабмін продовжив дію бронювань від мобілізації через кібератаку на держреєстри

Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань від мобілізації, які були чинними станом на 19 грудня. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, уряд продовжив дію бронювань.

Йдеться про бронювання, надані через Міністерство економіки України або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тобто через портал «Дія».

«Продовження бронювання відбудеться автоматично. Вам не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів», — зазначила Свириденко.

Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Міністерство оборони України має упродовж п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами.

«Поки ж з колегами із Міністерство цифрової трансформації України працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити можливість бронювання через портал «Дія», — додала Свириденко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня, російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Після чого було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Пізніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що всі дані збережені та будуть відновлені.

Вона також сказала, що унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено.

Стефанішина зазначила, що насамперед, Мін'юст відновить Єдиний реєстр довіреностей, Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів та Спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік даних та мінімізувати негативний вплив внаслідок потенційних неправомірних нотаріальних дій.

Надалі у пріоритеті відновлення Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.