Україна отримала близько $1,1 млрд від МВФ в межах програми Extended Fund Facility. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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«За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 листопада місія МВФ узгодила виділення Україні ще $1,1 млрд траншу.

11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

До шостого перегляду Україна мала виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Транші від МВФ

До державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $8,7 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.