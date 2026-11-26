Розвиток штучного інтелекту робить фінансове шахрайство дедалі складнішим для розпізнавання. Зловмисники використовують дипфейки, клонування голосу та персоналізовані повідомлення, щоб переконати людей розкрити конфіденційну інформацію або переказати кошти. Про це заявила заступниця директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Вікторія Степанець.

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Як ШІ змінює фінансове шахрайство

За словами Степанець, раніше шахраї переважно намагалися отримати безпосередній доступ до банківських рахунків і платіжних інструментів. Нині дедалі частіше вони використовують соціальну інженерію — психологічні маніпуляції, спрямовані на те, щоб людина самостійно здійснила потрібні зловмисникам дії.

Штучний інтелект дозволяє робити такі атаки переконливішими. Зокрема, шахраї можуть створювати реалістичні відео, імітувати голос знайомої людини або представника банку, а також генерувати повідомлення, адаптовані під конкретного отримувача.

Окремим викликом залишається захист персональних даних. Розвиток цифрових технологій відбувається настільки швидко, що регуляторні механізми та системи безпеки не завжди встигають пристосовуватися до нових загроз.

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У Фонді наголошують на необхідності не лише своєчасно виявляти ризики, а й чітко визначати відповідальність учасників фінансового ринку за їх запобігання.

Що змінюється для вкладників банків

Цифровізація банківських послуг також змінює очікування клієнтів.

Як зазначила Степанець, українці звикли користуватися фінансовими сервісами дистанційно, цілодобово та з мінімальними затримками. Тому в разі неплатоспроможності банку вкладники очікують такої самої швидкості та зручності під час отримання гарантованого відшкодування.

Це вимагає від системи гарантування вкладів належної якості даних про клієнтів, посиленого кіберзахисту та розвитку дистанційних каналів виплат.

ФГВФО почав розвивати механізми онлайн-відшкодування невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вкладники отримали можливість оформлювати виплати дистанційно через банки-агенти.

У жовтні 2023 року Фонд спільно з Міністерством цифрової трансформації запустив послугу «Повернення вкладів» у застосунку «Дія».

Скільки грошей Фонд повернув вкладникам

За даними ФГВФО, з 24 лютого 2022 року до 31 жовтня 2026 року Фонд здійснив майже 174 тис. виплат вкладникам на загальну суму понад 9,4 млрд грн.

Із них понад 48,1 тис. транзакцій на 2,3 млрд грн проведено дистанційно через банки-агенти, зокрема за допомогою сервісу в «Дії».

Таким чином, на онлайн-канали припало приблизно 28% кількості виплат і понад 24% їхньої загальної суми.

Розвиток цифрових механізмів дозволяє вкладникам отримувати відшкодування без необхідності особисто відвідувати відділення банків.

Як захиститися від шахрайства з використанням ШІ

Одним із напрямів протидії новим схемам Фонд називає підвищення фінансової грамотності населення.

Нещодавно ФГВФО став партнером міжнародного освітнього проєкту FraudShield, який реалізується за підтримки програми Erasmus+.

Ініціатива об'єднує вісім учасників з України, Чехії, Албанії, Естонії та Латвії. Її мета — допомогти вкладникам розпізнавати фінансове шахрайство, зокрема схеми соціальної інженерії із застосуванням штучного інтелекту.

«Важлива складова протидії новим загрозам — це підвищення фінансової обізнаності населення в цілому», — зазначила Вікторія Степанець.

Для захисту коштів фахівці рекомендують не повідомляти стороннім особам паролі, PIN-коди та одноразові коди підтвердження, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку.

Якщо людина отримала підозрілий дзвінок із проханням терміново переказати гроші, варто завершити розмову та самостійно зателефонувати до банку за офіційним номером.

Особливу обережність слід проявляти щодо посилань на нібито банківські сервіси та повідомлень про термінове підтвердження особистих даних.

Зокрема, 16 листопада Фонд гарантування попереджав про шахрайську фішингову розсилку від його імені та закликав вкладників перевіряти джерела повідомлень.