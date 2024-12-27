Чому банки блокують картки військовим та не віддають зароблене на вкладеннях в ОВДП

У листопаді читачі «Мінфіну» залишили 475 відгуків на роботу банків, із яких 279 було зараховано та надіслано на розгляд фінустановам. Із якими проблемами зіткнулися наші читачі і що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків .

Що змінилось за місяць

Невеличкі зміни відбулись у першій 20-ці. Банк Кредит Дніпро та Райффайзен помінялись місцями: останній піднявся на 20 сходинку. Також місцями помінялися Універсал Банк та Правекс, який піднявся на 11 місце. Позмагались між собою і необанки: O.Bank та izibank. Перший піднявся одразу на 2 позиції, обійнявши 6 місце, а другий опинився на 8 сходинці.

Найбільше зарахованих відгуків цього разу припало на Приватбанк (54), причому і проблемних теж (30). Найактивніше залагоджував скарги клієнтів у листопаді А-Банк (36 розв'язаних проблем), monobank вирішив 17 проблем, а ПУМБ — 9. З вересня проблемних відгуків меншало, але у листопаді намітились зміни: читачі «Мінфіну» залишили трохи більше скарг, ніж у жовтні (133 проти 128), а банки залагодили проблем ще менше, ніж минулого разу (81 проти 110).

У 13 банків середні оцінки за місяць не змінились, 6 показали зниження, 7 навпаки — поліпшили своє сприйняття серед читачів «Мінфіну». Найбільше (по 0,02 п.) набрали банки Правекс, Юнекс та А-Банк. Втім, пятірка лідерів залишилась незмінною. У листопаді попереду були Прокредитбанк (3,61), Альянс Банк (3,32), А-Банк (3,1), monobank (2.85) та Юнекс Банк (2,71). За загальним же рейтингом майже всі установи у листопаді втрачали бали, окрім А-Банку та Глобусу, показники яких не змінились.

Чому Приват розірвав ділові відносини за повернення боргу

Наш читач ArtNik пише, що отримав гроші за продаж квартири. Банк, за його словами довго проводив перевірку походження коштів. «Приватбанк повідомив мене, що ці кошти пройшли НАЙВИЩУ перевірку і до них на майбутнє не буде НІ У КОГО питань щодо походження і чистоти», — розповідає ArtNik.

Після цього, за його словами, він вирішив повернути борг знайомій, надіслав їй кошти на два рахунки і одразу отримав блок.

«Прийшовши до відділення і поспілкувавшись з менеджером з метою переведення коштів з рахунку Приватбанку на інший рахунок в іншому банку, я дізнався, що ділові відносини банк розірвав зі мною через дроп. До цього дня я не знав що це, але довелося вивчити. …Щоб це був дроп для цього необхідно наявність ДВОХ обов’язкових факторів — ШАХРАЙСЬКИМ способом отримані кошти і КАРТКА (не рахунок) особи, яка виводить кошти. В моєму випадку це НЕ могло бути ніяким дропом», — вважає ArtNik.

На його питання чи зможе він відновити відносини з банком, фінустанова відповіла негативно. У коментарях до посту банк відповів стандартно, повідомивши про те, що діє у рамках законодавства, та пояснив, як клієнту забрати кошти з рахунку.

Розповідей, коли клієнти банків підпадають під фінмоніторинг формально відповідно до чинного законодавства, на форумі «Мінфіну» безліч. Але цей випадок цікавий тим, що ArtNik був клієнтом банку 10 років, отже банк знав цього його, провів угоду з продажу житла. Банк міг запитати клієнта про документи, які б підтверджували факт повернення боргу, але, судячи з відгуку клієнта, не став цього робити.

Що з цього приводу кажуть юристи

Адвокат ЮК «Приходько і партнери» Юлія Панасюк пояснює ситуацію наступним чином.

Українське законодавство, за її словами, має чітке визначення терміну «відмивання коштів». Пояснення того, що це означає можна знайти у ст. 1 Закону «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». Відмивання коштів — це дії, спрямовані на надання вигляду законності доходам, отриманим злочинним шляхом.

Банк міг розірвати відносини відповідно до ст. 10 згадуваного закону. Якщо банк, каже вона, виявляє операції, які здаються підозрілими, він має право відмовити у проведенні транзакцій або припинити обслуговування без вимоги документів.

Сума переказів могла бути суттєвою, а отже, фінустанова могла це розцінити, наприклад, як «зарплату у конверті», яку клієнт перерахував незаконно.

«Банк міг трактувати регулярні значні перекази без підтвердження мети як підозрілі, відповідно до ст. 8 закону про фінмоніторинг. У цьому випадку операція могла бути кваліфікована як така, що може мати ознаки відмивання коштів (ст. 6 того ж закону)», — каже Юлія Панасюк.

Причому, проблеми у клієнта, скоріш за все, могли б виникнути навіть якби він спробував повернути борг, знявши готівку. «Зняття готівки могло б викликати менше питань, але великі суми також підпадають під фінансовий моніторинг (п. 8 ст. 20 Закону про фінмоніторинг)», — пояснює юристка.

Для уникнення ризиків вона рекомендує використовувати прозорі перекази з чітким призначенням платежу та супровідними документами.

«Клієнт мав оформити документальне підтвердження мети переказу: договір позики, копії документів про отримання коштів, заяву про цільове використання. Переказ із зазначенням призначення платежу як „повернення позики за договором від [дата]“ зменшив би ризик підозр», — додає вона.

Банківська бюрократія добралась до військових

Про ще один випадок блокування розповів Влад Бурнашов. «Моніторинг банку розірвав договір та заблокував карту. За те що військовому приходить зп. Не повідомили, не попросили довідку про доходи», — стверджує він.

Ще два відгуки від військових були про те, що їм проблематично підтвердити статус військовослужбовця у банках через бюрократичні вимоги. Зокрема, roman9891 стикнувся з цим в Ідея Банку.

«Наданого банку військового квитка та довідки «про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України» на думку банку недостатньо для підтвердження статусу військовослужбовця.

Через що на думку банку військовослужбовець зобов’язаний також надати додатково витяг з наказу про прийняття посади та форму 5 (які дублюють інформацію вказану в уже наданих документах). При чому всі ці документи повинні бути не старші 3 місяців. Також хочу зазначити, що військовослужбовці проходячи службу не завжди мають змогу займатись паперами, замість виконання бойових задач", — пише він.

Інший читач — Kalgonie — через перелік документів не зміг отримати кредитні канікули у Приватбанку.

«Почув відмову по причині що я контрактник, а не мобілізований і в мене немає убд. Убд в мене не має тому що я служу ще тільки 3 місяці (2 з яких навчальний центр)», — скаржиться він.

Скоріш за все, вважає адвокат, який погодився прокоментувати «Мінфіну» кейс з Ідея Банком на умовах анонімності, читач подав не всі документи. За його словами, всі банки керуються стандартним переліком умов щодо документів, які необхідно надати для отримання «кредитних канікул». Проте, документів ніколи не буває забагато, каже юрист і радить не нехтувати будь-якими документами, які сприятимуть швидшому рішенню банку.

Він пояснює, що фінансові установи часто вживають загальний термін «військовослужбовець», тоді як пільги для «контрактників» та «мобілізованих» відрізняються. Військовослужбовці за контрактом дійсно не згадуються у профільному законодавстві як такі, що мають право на пільги щодо кредитної заборгованості. Натомість, «мобілізовані» обмежені по пільгах по програмі єОселя. Про такі розбіжності та порушення прав військових раніше писав також і омбудсмен.

Стосовно випадку з Владом Бурнашовим, юрист, як і Юлія Панасюк каже, що банк має право розірвати відносини, якщо операції здаються йому підозрілими. При цьому, банк може і не запитати документи, каже він. «В інтересах клієнта зв'язатись із банком самостійно та запитати, які підтверджувальні документи необхідно подати. Якщо банк не надає відповіді, то необхідно звернутись до НБУ — він розглядатиме звернення у строк до 30 днів», — каже юрист.

Як купити ОВДП і не отримати дохід

Зниження дохідності депозитних вкладів спонукає багатьох інвесторів вкладатись в ОВДП. Але й тут можуть бути певні сюрпризи, що пов'язані з фінмоніторингом. Наприклад, як у випадку з читачем під ніком Sm65.

Він поскаржився, що не зміг отримати кошти від погашення ОВДП: monobank запитав підтверджувальні документи.

«Вимагають то одні то інші доки. Пояснюю що багато років (з 2018 купляв і реінвестував навіть в умовах війни), таке відчуття що поняття кумулятивний дохід не розуміють. Вимагають форму 5ок. Цю форму повинна була вимагати держава і банк коли я купляв ОВДП, а не робити пастку коли держава повертає», — пише він.

Відгуки щодо проблем з фінмоном під час купівлі ОВДП, або отримання доходу від них також не вперше лунають на форумі «Мінфіну». Юристи пояснювали, що підхід фінмону банків до таких операцій такий самий, як й до інших: клієнт має надати підтвердження доходів, і банк має право запитати додаткові документи.

Причинами таких запитів від банку могли бути наступні:

купівля ОВДП була нетиповою операцією для цього клієнта

Операція могла перевищити очікуваний ліміт видаткових операцій, зазначений клієнтом в анкеті при відкритті рахунку,

Операція могла перевищувати розмір доходу, який клієнт зазначив, можливо багато років тому.

«Наприклад, якщо клієнт 10 років тому зазначив розмір статків Х, і через 10 років, за відсутності інших офіційних джерел доходу (або документів, що їх підтверджують), витратив суму, що перевищує розмір статків станом на 10 років тому, на облігації, у банку закономірно виникає питання про те, за рахунок яких коштів клієнт жив 10 років, і такий клієнт стає підозрілим», — пояснювала нам раніше партнер ECOVIS Bondar & Bondar Law Bureau Олександра Нікітіна і цей коментар досі залишається актуальним.

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Чому ПУМБ заблокував платіж за банки

Ситуація з відмовою ArtNik в обслуговуванні сталася в середині листопада, а вже за місяць кілька банків підписали меморандум про зменшення лімітів на перекази. Також НБУ анонсував обговорення створення реєстру дропів.

З одного боку, це сприятиме припиненню незаконних платежів, коли заблокований в одному банку дропер міг відкрити рахунок в іншому і продовжувати свою діяльність. З іншого, в широкому трактуванні відмивання коштів це не тільки про держави, чи наркокартелі. Це будь-яка незаконна діяльність, завдяки якій клієнт банку отримує дохід. Причому, свідомо, чи несвідомо. Отже, українцям доведеться розпочати переглядати деякі свої фінансові звички.

Наприклад, як у випадку з іншою нашою читачкою AntoninaA, яка розповіла наступну історію. Лікарня, де працює AntoninaA, продає скляні банки, приймає за них платежі на рахунок.

«Бухгалтерія виписує накладну, вказує в ній прізвище покупця, це прізвище треба вказати в призначенні платежу. Інколи у людей немає можливості переказати гроші, тому вони віддають готівку, а за них платіж перераховує хтось із працівників лікарні, вказуючи прізвище покупця з накладної. Пару разів я робила такі платежі з зарплатної картки Приватбанку і все було добре», — розповідає читачка.

Але останнім разом вона таким чином сплатила карткою ПУМБ 360 грн і банк обмежив їй рахунок. «Я була лояльним клієнтом банку ПУМБ декілька років, все було добре, і тут таке», — ображається AntoninaA.

Банк запитав ІПН та дату народження учасника операції на електронну пошту банку. Але оскільки читачка не знала, за кого сплачувала, то це перетворилось на проблему. Зрештою, ситуація вирішилась на користь читачки, яка «знайшла жінку, взяла у неї код, надіслала банку». Якби не це, можливо її рахунок був би досі заблокованим.

Нагадаємо, рейтинг складається на базі відгуків читачів «Мінфіну», які портал збирає з 2010 року. Згідно з чинною методикою оцінки банків — учасників Народного рейтингу, якщо скаржник протягом 30 днів не прокоментує ситуацію, його проблема вважатиметься вирішеною.

Такий підхід застосований, щоб скарги не накопичувалися, а рейтинг відображав реальний рівень лояльності банків до своїх клієнтів. При цьому користувач, у разі відсутності реакції банку на його скаргу, може натиснути кнопку «проблема не вирішена» — і 30-денний термін відраховуватиметься знову.

Також кожен читач «Мінфіну» може оцінити роботу банку, розповісти про свою проблему та залишити на сайті заявку на її вирішення. Щомісяця редакція обирає найкращий відгук та нагороджує автора.