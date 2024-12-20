Головне за тиждень: Пом'якшення валютних обмежень та наймасштабніша кібератака на держреєстри

Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

Земля, біткоїн, комікси й інші: 5 варіантів новорічних подарунків-інвестицій

Наближення Різдва та Нового року — час обирати подарунки, але вгадати з ними може бути не просто. «Мінфін» вирішив розглянути варіанти подарунків, які з роками можуть подорожчати та перетворитися на справжній скарб.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення

У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Абоненти «Київстар» та «Vodafone Україна» переносять свої номери на lifecell. У чому причина

Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних.

Ще 23 банки приєдналися до меморандуму про зменшення лімітів на перекази — АУБ

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов. Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ).

НБУ збільшив заробітки банків на депсертифікатах: що буде з дохідністю вкладів