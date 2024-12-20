Головне за тиждень: Пом'якшення валютних обмежень та наймасштабніша кібератака на держреєстри
Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.
Земля, біткоїн, комікси й інші: 5 варіантів новорічних подарунків-інвестицій
Наближення Різдва та Нового року — час обирати подарунки, але вгадати з ними може бути не просто. «Мінфін» вирішив розглянути варіанти подарунків, які з роками можуть подорожчати та перетворитися на справжній скарб.
Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення
У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Абоненти «Київстар» та «Vodafone Україна» переносять свої номери на lifecell. У чому причина
Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних.
Ще 23 банки приєдналися до меморандуму про зменшення лімітів на перекази — АУБ
До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов. Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ).
НБУ збільшив заробітки банків на депсертифікатах: що буде з дохідністю вкладів
У депозитних ставках великих банків за останні два тижні майже не відбулося змін. Ставки гривневих депозитів знизила лише одна фінустанова — Ідея Банк, валютних — Укрсиббанк. Скільки зараз можуть заробити приватні клієнти на вкладах у банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Абоненти «Київстар» та «Vodafone Україна» переносять свої номери на lifecell. У чому причина
Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних.
Рада спростила торгівлю вживаними авто
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9083 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.
В Україні запустили Дія.Картку для всіх державних виплат
У застосунку банку monobank з’явилася Дія.Картка, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Зокрема, для зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів. Інші банки також зможуть випускати таку картку. Перша виплата на цю картку буде в рамках проєкту єКнига. Усі поточні програми мають теж перейти туди.
Депозитні ставки для населення впали до 9,6% — НБУ
Національний банк оприлюднив оперативні дані щодо змін процентних ставок за депозитами та обсягів залучених коштів на рахунки резидентів у листопаді 2024 року. У листопаді спостерігалися різноспрямовані зміни для корпоративного сектору та домашніх господарств (населення).
Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility
18 грудня до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро — грант.
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