НБУ збільшив заробітки банків на депсертифікатах: що буде з дохідністю вкладів

У депозитних ставках великих банків за останні два тижні майже не відбулося змін. Ставки гривневих депозитів знизила лише одна фінустанова — Ідея Банк, валютних — Укрсиббанк. Скільки зараз можуть заробити приватні клієнти на вкладах у банках із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Ідея Банк зменшив дохідність лише довгих вкладів — на 9 та 12 місяців на 0,25 в.п. — до 15,75% та 16% річних відповідно.

Укрсиббанк відмінусував по 0,25 в.п. від ставок за вкладами у доларах та євро строком на 3 та 6 місяців. У доларі ставки опустились до 1,5% річних, в євро — до 0,5% річних.

Схоже, банки не очікували на підвищення облікової ставки НБУ, яке відбулося за результатами останнього цього року, грудневого засідання регулятора щодо цього питання. А тому фінустанови навряд чи встигнуть відреагувати на цю подію корегуванням депозитних ставок до кінця року.

«Не очікували. Прогнозували, що облікова ставка залишиться без змін», — підтвердив нам директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович. «Банк не очікував на підвищення облікової ставки НБУ та вважав, що вона залишиться сталою», — вторить начальник управління ризик-менедженту МТБ Банку Геннадій Качуровський.

Втім, каже начальник управління казначейських операцій та

менеджменту активів та пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин, «після оголошення даних інфляції за листопад, яка значно перевищила усі наявні прогнози, стало очевидно, що НБУ повинен діяти. Тому, враховуючи підвищення інфляційного тиску, вірогідність збільшення облікової ставки у грудні суттєво збільшилась».

У деяких банках такий розвиток подій передбачали. Серед тих банків, хто поспілкувався з «Мінфіном», підвищення ставки на 0,5% прогнозували в Укргазбанку, а в Акордбанку припускали навіть більше підвищення. «З огляду на прискорення зростання цін у другій половині року і відсутність передумов для зниження інфляційного тиску найближчими місяцями, ми очікували на зростання облікової ставки на 0,5−1% наприкінці 2024 року — на початку 2025 року», — каже директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

«Мало хто очікував, що наприкінці року регулятор здійснить такий крок, — погоджується з тими колегами, хто не чекав на зміни щодо облікової ставки, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв. — Водночас інфляційні обставини такі, що до цього варто поставитися з розумінням, адже останнім часом альтернатива обліковій ставці полягала у потужних валютних інтервенціях, що стримували інфляцію.

Однак, я вважаю, що інтервенції обсягом $2−2,5 млрд на місяць є в прямому сенсі досить дорогим задоволенням. Тому в глобальному стратегічному сенсі нова ставка стане допоміжним засобом для стримання інфляції, що буде добрим початком вже у новому році".

Хоча далеко не всі погоджуються з тим, що черговим закручування гайок монетарній політиці регулятор зможе впоратися з інфляційним викликом.

«Стримувати інфляцію підвищенням облікової ставки немає сенсу, оскільки природа нинішньої інфляції — зростання вартості витрат і девальвація гривні, а не чинники підвищення зарплат чи попиту», — вважає Богдан Данилишин, голова наглядової ради «Земельного банку».

Але нова облікова ставка точно залишиться орієнтиром для банків під час формування власної депозитної політики.

Скільки реально заробляють зараз власники депозитів

Минулого разу ми писали, що частина малих банків досі пропонує умови, що допоможуть, якщо не заробити, то, принаймні, вберегти свої заощадження від інфляції. Якщо взяти той самий приклад про вклад на 100 тис. грн, то за умови розміщення на рік за максимальною ставкою 16% річних, реальна дохідність вкладу становитиме 1,007%.

Вклади на 9 місяців (під максимальні 15,75% річних) принесуть 3,439%, піврічні (під 16% річних) — 6,364%, найвигідніші - 3-місячні вклади (під 15,75%): за ними можна «скомпенсуватись» на 9,073%. Ці узагальнені розрахунки зроблені, з огляду на поточний рівень річної інфляції (11,2%) та підвищеного оподаткування депозитних відсотків (23%).

Попри підвищення війського збору та посилення фінмоніторингу, банкіри не очікують, що це суттєво позначиться на обсягах коштів, які українці готові розмістити на своїх рахунках у фінустановах.

«Клієнти, які схильні до заощаджень, — це клієнти, у яких немає проблем із фінмоніторингом у більшості випадків. Прискорення інфляції, радше, може вплинути на перерозміщення коштів із національної валюти в іноземну, а не на прямий відтік коштів із фінустанов», — вважає Олександр Супрунович.

Із цим згоден і Геннадій Качуровський, який вважає, що прискорення інфляції та зростання ВЗ були незначними, а отже, ці два чинники на обсяги депозитних коштів не вплинуть. «А щодо посилення фінансового моніторингу — дійсно, цей чинник може дещо вплинути на відтік коштів фізичних осіб із банківської системи в напрямку інших інструментів», — додає він.

Альтернатив депозитним вкладам на фінансово-банківському ринку не так багато, отже, ані зростання інфляції, ані підвищення ВЗ не матимуть впливу на відтік коштів із депозитних рахунків банківських установ, вважають в Укргазбанку. «А щодо посилення фінмоніторингу, то маємо зазначити, що наявні кошти на рахунках клієнтів вже пройшли відповідні процедури фінмоніторингу», — додали у фінустанові.

«Розміщення депозиту в гривні покриває інфляційні/девальваційні ризики вкладників завдяки відсотковій ставці, яка перевищує 10% річних. Посилення фінансового моніторингу не є чинником, який зменшить притоки в систему, з огляду на середню суму депозиту, яка є незначною і становить пару сотень тисяч грн на одного вкладника», — вважає Микола Войтків.

«Відтоку депозитів із банківської системи не буде. Можливо, будуть зовсім незначні ситуативні коливання в настроях клієнтів, але не нестимуть загрози щодо відтоку. Населення довіряє банкам і звикло тримати кошти на депозитних рахунках», — каже директор департаменту розвитку продуктів банку Сергій Міщенко.

У листопаді, за даними НБУ, українці принесли до банків ще 9,2 млрд грн (+1,2% м/м) та 4,06 млрд грн у гривневому еквіваленті у валюті (+1% м/м). Щоправда, підвищення ВЗ відбулося лише з 1 грудня, отже, дані щодо грудня стануть відомі лише у січні.

Водночас середньозважені ставки для нових клієнтів-фізосіб, згідно з даними НБУ, в листопаді зменшились на 0,95 в.п. — до 9,58% річних. Ставки за валютними вкладами знизились на 0,03 в.п. — до 1,01% річних.

Що буде зі ставками далі

Ключовим показником для депозитних вкладів є ставка за депозитними сертифікатами: саме на базі цієї ставки формується дохідність гривневих вкладів. Підвищення за ними ставки позитивно вплине на дохідність депозитних вкладів, вважає Олександр Супрунович.

«Це впливатиме та сприятиме тому, щоб банки залучали кошти під вищі ставки, не втрачаючи на маржі дохідності, оскільки більшість вільних коштів банки намагаються розмістити саме в депозитні сертифікати, дохідність яких є вищою», — пояснює він.

Водночас Дмитро Замотаєв вважає, що ані зміна облікової ставки з 13% до 13,5%, ані підвищення ставки за 3-місячними депсертифікатами на 0,5 в.п. — до 16% річних, суттєво не вплинуть на середній розмір дохідності депозитних гривневих вкладів.

«Оскільки підвищення облікової ставки є незначним, тому не думаємо, що це суттєво вплине на корекцію та підвищення ставок на депозитні ресурси від клієнтів», — погоджується Геннадій Качуровський. «Ідея Банк дотримується такої ж думки, що підвищення облікової ставки не вплине на вартість депозитів фізичних осіб. Можливі тільки незначні коригування за депозитами юросіб на 0,2%», — уточнює Сергій Міщенко.

Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш теж вважає, що підвищення облікової ставки значно не вплине на підвищення ставок за депозитами. «Радше, підвищення дохідності за вкладами більше залежатиме від конкурентності ринку — банки роблять кроки щодо залучення та утримання пасивів, відбувається боротьба за клієнтів», — додає вона.

«Звісно, конкуренція між банками за нових вкладників триватиме, і цілком можливо, що деякі банки можуть збільшити „бонусні“ (акційні) пропозиції до наявних ставок на 0,5 в.п. Тобто відбудеться „косметична“ співмірна зміна саме бонусних пропозицій, однак базова дохідність майже не зміниться», — пояснює Дмитро Замотаєв.

Підвищення основних ставок відбулося доволі неочікувано, і планів із корегування дохідності вкладів найближчим часом — два тижні грудня та січень — банки поки що не мають.

«Наразі змін не планували. Залучатимемо кошти на рівні діючих ставок, якщо не відбуватиметься різких змін із боку НБУ у січні», — каже Олександр Супрунович. Ставки поки що не переглядатимуть ані у Глобусі, ані в МТБ Банку. Не планують змін й у Ідея Банку. «Найімовірніше, ставки залишаться протягом січня місяця без змін», — уточнює Сергій Міщенко.

В МТБ Банку не відкидають можливостей щодо змін ставок. «На початку 2025 року ми додатково проаналізуємо макроекономічні умови, ринок та власні плани розвитку в рамках оновлення стратегії банку», — повідомив «Мінфіну» Геннадій Качуровський.

«Укргазбанк на постійній основі здійснює моніторинг ринку ставок за вкладами населення. Тож, беручи до уваги ринкові тенденції, в найближчій перспективі підвищення ставок за депозитними вкладами ми не очікуємо», — повідомили «Мінфін» у фінустанові.

«На нашу думку, рівень ставок залишиться на поточному рівні, а якщо і зростатиме, то дуже повільно і незначною мірою», — прогнозують в Укргазбанку.

«Суттєвого зростання ставок ми не очікуємо, не більше ніж на 0,5% річних, із часовим лагом. Багато банків протягом останніх 3 місяців активно збільшували ставки за депозитами фізичних осіб. Крім того, на сьогодні обмежені можливості розміщення залучених коштів в інструменти з прийнятною дохідністю», — каже Микола Войтків та додає, що планів щодо зміни ставок у банку поки що немає.

«Кінець грудня та січень — це період різдвяних свят, канікул і відпусток, коли ділова активність знижується, тому зміна ставок не має значного сенсу. Але ми спостерігатимемо за ставками на ринку, щоб вчасно відреагувати та надавати пропозиції в медіані ринку», — ділиться планами Катерина Мелеш.

«Ми знаходимось напередодні завершення року, який традиційно характеризується збільшенням ліквідності в банківській системі у зв’язку з видатками бюджету при завершені року, тому банки можуть вирішити не збільшувати процентні ставки по депозитам або відтермінувати це рішення до початку 2025 року», — вважає Руслан Левчин та додає, що Укрсиббанк не планує змін по процентних ставках депозитів «на поточний момент».

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.12.2024−16.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.12.2024−16.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.12.2024−16.12.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.