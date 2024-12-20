Віскі, біткоїн, комікси і кросівки: 5 варіантів новорічних подарунків-інвестицій

Наближення Різдва та Нового року — час обирати подарунки, але вгадати з ними може бути не просто. «Мінфін» вирішив розглянути варіанти подарунків, які з роками можуть подорожчати та перетворитися на справжній скарб.

Сумочки, годинники, прикраси

Один з найпопулярніших дорогоцінних подарунків — аксесуари від відомих брендів. В першу чергу, це сумочки, годинники та ювелірні вироби. Зазвичай, ці товари відрізняються високою якістю, вони довговічні, а колекції минулих років можуть привертати додаткову увагу поціновувачів. Завдяки цьому з часом такі речі часто не втрачають ціну, а навпаки дорожчають.

Існує навіть спеціальний Індекс інвестиційної привабливості предметів розкоші, який щорічно публікує компанія Knight Frank. Відповідно до нього, за останній рік ювелірні вироби подорожчали на 8%, годинники — на 5%, а ось сумочки втратили 4% своєї вартості. Якщо ж дивитися в довгостроковій перспективі, то тут зростання ще більш суттєве. Так, ювелірні вироби за 10 років подорожчали на 37%, сумочки — на 67%, а годинники — на 138%.

Звісно, ця динаміка не надто вражає, порівняно, наприклад, зі зростанням акцій на фондовому ринку: той таки індекс S&P 500 за 10 років злетів на 194%. Однак перевага предметів розкошів в тому, що це речі, якими можна користуватися, а з часом, коли вони набриднуть, — продати і заробити на цьому.

Серед брендів сумок, які мають інвестиційний потенціал, експерти Knight Frank відзначають Hermès, Chanel та Louis Vuitton. Їхнє подорожчання спирається на два фактори: дефіцит та екологічність. Оскільки дорогі аксесуари часто виготовляють обмеженими тиражами, попит на них перевищує пропозицію. На деякі моделі замовники можуть чекати роками.

Крім цього, в останні роки в країнах ЄС та США посилився тренд на збереження довкілля. Придбання вживаних товарів з цієї точки зору допомагає зменшити виробництво нових і, відповідно, забруднення навколишнього середовища.

Якщо ж ви плануєте подарувати годинник, то тут найбільший потенціал зростання мають Cartier, Rolex та Patek Philippe. Ціну на ці бренди підтримує висока якість та багаторічна репутація виробників.

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Щоправда, такий подарунок обійдеться не дешево. Наприклад, орієнтовна ціна на годинники Rolex коливається в межах $5−75 тис. І це якщо не враховувати ексклюзивні моделі, а найдорожчі ж у світі годинники коштують мільйони доларів.

Patek Philippe Sky Moon Tourbillon коштує $1,2 млн.

Варто враховувати: аби заробляти на предметах розкоші, слід розумітися на них, адже не кожна дорога річ має потенціал зростання. Тут важлива популярність конкретної моделі, її тираж та особливості.

Алкогольні напої

Колекційні алкогольні напої мають ще вищий потенціал зростання ціни, ніж предмети розкоші. Приміром, колекційні вина, за оцінками Knight Frank за останні 10 років подорожчали на 146%, а віскі — відразу на 280%. Таким чином, міцний напій показав навіть кращий результат, ніж індекс S&P 500.

Щоправда, якщо дивитись показники за останній рік, то тут відбувся спад — віскі подешевшало на 9%, вина показали мінімальне зростання в 1%.

Підтверджує здешевлення віскі в останні роки також індекс 101 Apex 1000, який спеціалізується саме на цьому напої. За його оцінками, вартість елітного напою за рік знизилась на 5%, а загалом тред на падіння ціни зберігається ще з другої половини 2022 року.

Одна з причин — загальне скорочення споживання алкоголю у західних країнах. Приміром, за оцінками компанії Gallup, відсоток американців, які вживають міцні напої, зараз знаходиться на найнижчому рівні за останні 40 років і становить 62%. Ще десяток років тому їх було близько 70%. Пов'язано це в першу чергу з поширенням здорового способу життя. Крім цього, падіння ціни на віскі може бути пов'язане з економічними труднощами в Китаї, що знижує попит на всі предмети розкоші.

Якщо ж ви вважаєте, що нинішній спад тимчасовий і алкогольні напої ще можуть відіграти падіння, варто користуватися кількома правилами вибору колекційного віскі. Найбільший потенціал до зростання має міцний напій брендів Macallan, Highland Park, Bowmore, Laphroaig, Ardbeg і Bruichladdich. Обирати ж варто віскі, розлите до 2000 року, а особливо цінне ще на 10−20 років старше.

Поріг входу в цю інвестицію починається від кількох сотень доларів. А ось найдорожчу пляшку віскі в історії було продано за $2,7 млн — це Macallan 1926 року.

Macallan 1926 року — найдорожча пляшка віскі в історії.

Земельна ділянка

З відкриттям ринку землі у липні 2021 року для українців з'явився ще один вид інвестиційного подарунку — сільськогосподарська земельна ділянка. На відміну від попередніх варіантів її перевага в тому, що землю не вдасться ненароком пошкодити або загубити. Крім цього, вона приносить пасивний дохід від оренди —- орієнтовно $100−200/га залежно від місця розташування та якості грунту.

Зростає в останні роки і сама вартість землі. За оцінками сервісу інвестицій у землю Zeminvest, на момент відкриття ринку вартість гектару коливалась в межах $1200−1600, а зараз це вже близько $1600−2300, тобто в середньому за цей час ціна зросла на 25−30% у доларах.

Експерти очікують, що за сьогоднішніх обставин наступного року сільськогосподарські ділянки подорожчають ще на 14−26%. Закінчення ж війни суттєво прискорить зростання їхньої вартості.

Обираючи земельну ділянку, варто звертати увагу на ряд факторів, які суттєво впливають на її ціну. А саме:

хто орендар та чи є поблизу інші потенційні орендарі;

віддаленість від кордону з агресором;

розташування ділянки;

розмір ділянки та потенційна можливість її збільшення;

якість ґрунтів;

наявність поблизу інфраструктури та логістики.

Відповідно до Земельного кодексу дарувати землю можна лише членам родинного кола, зокрема, дітям, батькам, братам і сестрам, в тому числі двоюрідним, племінникам, онукам тощо.

Як пояснюють у Zeminvest, оскільки договори дарування — це безоплатна передача майна, то розрахунків між дарувальником та обдаровуваним не передбачено. Відповідно, той, хто отримує подарунок, не має надавати підтвердження доходів.

Однак купити землю іншій людині без її відома неможливо, адже для офіційного оформлення права власності необхідна участь або згода того, хто отримує такий подарунок.

Якщо ж є бажання зробити сюрприз і подарувати землю в конкретний день, то найкращий варіант — купити ділянку на себе, а потім подарувати її через договір дарування. Щоправда в такому випадку будуть додаткові нотаріальні витрати за переоформлення землі.

В компанії Zeminvest розповідають, що допомагають організувати такі подарунки повністю «під ключ». Також в сервісі допоможуть з вибором ділянки, яка має потенціал зростання ціни.

Золотий злиток чи криптовалюта

Зараз значну увагу інвесторів привертає золото, яке за рік подорожчало на 30%. Його вартість підтримує підвищений попит центробанків, а також геополітична напруженість у світі, яка змушує інвесторів йди у активи-притулки. Восени цього року дорогоцінний метал оновив свій історичний максимум, ненадовго перевищивши вартість в $2800 за тройську унцію.

В українських банках невеликий золотий злиток вагою в 1 г. можна купити за 4700 грн. Щоправда, слід враховувати: чим менша вага, тим більшою буде ціна за грам. Приміром, злиток в одну тройську унцію (31,1 г) обійдеться від 117,8 тис грн, а ціна одного граму металу в ньому становить 3790 грн.

Також в Україні золото відчутно дорожче, ніж на світових ринках. Приміром, в момент написання статті одна тройська унція металу на них оцінювалась в $2663. Відповідно до готівкового курсу, це близько 112 тис. грн. Таким чином, злиток такої ваги у нас коштує на 5,8 тис. грн. дорожче. Тому, щоб на ньому заробити, ціна на світових ринках має не просто зрости, а й перевершити цю різницю.

Зріс інтерес і до так званого «цифрового золота» — біткоїну. За рік його вартість злетіла на 156% і останнім часом він раз за разом оновлює історичні максимуми. Це ралі спирається, в першу чергу, на появу біткоїн-ETF та перемогу Дональда Трампа, який обіція зробити США «біткоїн-наддержавою».

Криптовалюти можна подарувати, наприклад, на холодному гаманці або надавши доступ до спеціально створеного для цього електронного децентралізованого рахунку. Він не потребує верифікації користувача, а тому доступ до нього можна передати без жодних проблем.

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Як альтернативу біткоїну можна підібрати один із мем-коїнів, який, на вашу думку, більше пасуватиме конкретній людині. Хоча варто враховувати, що такі монети високо ризиковані і є ймовірність сильного падіння. Тому на значні суми такі подарунки краще не робити.

Предмети колекціонування

Перевага подарунку предметів колекціонування в тому, що його можна підібрати відповідно до вподобань кожної людини. Наприклад, для любителів фільмів про супергероїв це можуть бути колекційні комікси.

Найдорожчі з них, такі як Action Comics 1938 року з першою появою Супермена чи Amazing Fantasy 1962 р., де з'являється Людина-павук, коштують мільйони доларів. Але є й значно дешевші варіанти, які обійдуться в кілька сотень доларів.

Особливо цінуються комікси, у яких супергерої чи їхні антагоністи з'являються вперше або відбуваються знакові сюжетні повороти. Купити колекційні комікси можна на eBay чи одному зі спеціалізованих сайтів на зразок ComicConnect. Також існують спеціалізовані портали, які вказують справедливу ціну на ті чи інші коміси в залежності від якості, наприклад, GoCollect.

Серед інших предметів колекціонування, наприклад, вінілові платівки, які зараз набувають популярності. Серед найдорожчих у світі платівок — White Album The Beatles, проданий за $790 тис., та альбом My Happiness Елвіса Преслі, оцінений у $300 тис. Але в обох випадках це були унікальні перші екземпляри дисків, що й зробило їх наскільки дорогими.

Загалом же ціна платівок рок та джазових музикантів 60−70-років коливається від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Ключове значення у формуванні ціни миє популярність артиста, тираж диску та унікальні властивості, наприклад, автограф чи упаковка, яку ніколи не відкривали.

Підвищення уваги до української культури в останні роки призвело до зростання інтересу і до раритетних видань вітчизняних авторів. Наприклад, збірник поезії Ліни Костенко 1969 року коштує орієнтовно 5 тис. грн. А за перші видання Павла Тичини продавці просять 10−20 тис. грн.

Серед незвичних предметів колекціонування — моделі кросівок, які виходили обмеженими тиражами. Наприклад, модель Air Yeezy 2 Red October, випущена у 2014 році, коштувала тоді $250, а зараз на онлайн-аукціонах за неї просять до $75 тис.

Даруючи предмети колекціонування, важливо не забувати, що річ має бути цінною саме для того, хто її отримує, адже мода на ті чи інші раритети завжди може піти на спад. Тому ставитись до таких предметів суто як до шансу згодом заробити все ж не варто.