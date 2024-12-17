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17 грудня 2024, 15:35

Рада спростила торгівлю вживаними авто

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9083 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9083 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиДеталіГоловне нововведення полягає в тому, що продавці автоюрособи зможуть викуповувати машини у власників не як транспортні засоби (з обов'язковою постановкою на облік та подальшим зняттям перед наступним продажем нового клієнта), а як звичайний товар.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Головне нововведення полягає в тому, що продавці автоюрособи зможуть викуповувати машини у власників не як транспортні засоби (з обов'язковою постановкою на облік та подальшим зняттям перед наступним продажем нового клієнта), а як звичайний товар.

Це повинно полегшити перепродаж вживаних машин і трейд-ін (тобто коли власник авто змінює його в салоні на нову модель із доплатою).

Автодилери виборювали послаблення щодо реєстрації вживаних машин багато років, адже саме через дуже складну процедуру трейд-ін, який дуже популярний у всьому світі, в Україні поки що так і не змогли розігнати.

Читайте: В Україні оновлюють правила торгівлі вживаними авто: чи виграють від цього автовласники

Після того, як закон набуде чинності після підписання Президентом, продавець більше не реєструватиме придбані для подальшої реалізації авто на себе. Процедура виглядатиме так:

  1. Продавець перевірить та оцінить авто, після чого укладе договір купівлі-продажу з покупцем.
  2. Покупець отримає гроші за своє авто або доплатить різницю, якщо хоче відразу придбати собі іншу модель у цього продавця.
  3. З цього моменту продавець вважається юридичним власником уживаної машини. Але номерні знаки та техпаспорт залишаються.
  4. Коли на вживане авто знаходиться новий покупець, фірма виписує новий договір купівлі-продажу, вже від себе. І на його підставі сервісний центр МВС видає нові номерні знаки та техпаспорт.

Доки авто «висить» на продажі, договір купівлі-продажу з колишнім власником значитиметься у спеціальній електронній базі. ТЦК зможе автоматично отримувати дані про такі транспортні засоби, отже, представнику фірми-продавця не потрібно буде йти до військкомату, реєструвати там авто, а потім просити дозволу на перепродаж та знімати з обліку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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