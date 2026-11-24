Польське Управління соціального страхування (ZUS) посилило перевірки отримувачів допомоги на дітей за програмою 800+. Українським родинам можуть призупинити виплати, якщо державні реєстри не підтвердять їхнє проживання в Польщі, професійну активність одного з батьків або навчання дитини в місцевому закладі освіти. У разі виникнення сумнівів ZUS може вимагати додаткові документи та пояснення. На їх подання заявникам відводять лише три дні.

ZUS перевіряє українців, які отримують 800+: коли можуть призупинити виплати. Фото: Cezary Aszkiełowicz

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Чому ZUS може призупинити виплати 800+

Польське Управління соціального страхування (ZUS) перевіряє, чи продовжують отримувачі допомоги відповідати встановленим вимогам. Для цього відомство використовує інформацію з державних реєстрів, зокрема дані про перетин кордону, соціальне страхування та навчання дітей.

Якщо перевірка виявить невідповідності або управління не зможе підтвердити право родини на допомогу, виплати можуть тимчасово призупинити. Серед основних причин:

1. Виїзд із Польщі

ZUS перевіряє інформацію про перетин кордону заявником і дитиною. Якщо в реєстрі прикордонної служби є відомості про виїзд із Польщі, але немає даних про повернення, управління може поставити під сумнів виконання вимоги щодо проживання в країні.

Важливо, що сама по собі короткострокова поїздка за кордон не означає автоматичної втрати права на 800+. Йдеться про необхідність підтвердити, що заявник і дитина продовжують проживати в Польщі.

2. Відсутність підтвердження професійної активності

Ще одна підстава для призупинення виплат — відсутність у реєстрах ZUS або KRUS інформації, яка підтверджує виконання вимоги щодо професійної активності одного з батьків або опікуна.

При цьому не кожна робота автоматично відповідає встановленим критеріям. Для більшості найманих працівників, підприємців та осіб, які працюють за договорами доручення, база нарахування внесків на пенсійне страхування та страхування на випадок втрати працездатності має становити щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Водночас польське законодавство передбачає винятки. Зокрема, для окремих категорій безробітних, пенсіонерів, отримувачів соціальних виплат і застрахованих фермерів діють інші умови. Також окремі правила передбачені для підприємців, які користуються пільговими внесками.

3. Відсутність підтвердження навчання дитини

Право на допомогу залежить і від виконання дитиною освітніх обов'язків у Польщі. Залежно від віку вона має відвідувати дитячий садок або школу відповідно до вимог польського законодавства.

ZUS перевіряє ці відомості через систему освітньої інформації. Якщо в державних реєстрах немає підтвердження навчання дитини, це може стати підставою для призупинення виплат.

Вимога не поширюється на дітей віком до шести років, а також передбачає винятки для тих, кому відстрочили обов'язкове навчання або хто здобуває освіту в інший дозволений польським законодавством спосіб.

4. Розбіжності в персональних даних

Проблеми можуть виникнути й через невідповідності в інформації, яку ZUS отримує з державних реєстрів.

Йдеться, зокрема, про помилки в імені чи прізвищі, даті народження або номері PESEL заявника чи дитини. Через такі розбіжності управління може не ідентифікувати отримувача допомоги або не підтвердити виконання необхідних умов.

Що робити, якщо ZUS призупинив виплати

Якщо в управління виникнуть сумніви щодо права родини на допомогу, воно може вимагати додаткові пояснення та документи.

За роз'ясненням ZUS від 22 вересня 2026 року, після отримання такої вимоги заявник має три дні, щоб надати необхідні пояснення та підтвердження.

Інформація про статус виплат і необхідність подати документи з'являється в електронному кабінеті eZUS. Тому отримувачам допомоги варто регулярно перевіряти повідомлення в особистому кабінеті, щоб не пропустити звернення управління.

Якщо заявник у встановлений строк надасть документи, які підтверджують його право на допомогу, ZUS може поновити виплати з місяця, у якому їх призупинили.

Важливо розуміти, що призупинення виплат не означає автоматичної остаточної втрати права на допомогу. У деяких випадках достатньо усунути невідповідності в реєстрах або надати документи, яких бракує для перевірки.

Які умови отримання 800+ діють для українців

Посилення контролю пов'язане зі змінами в польському законодавстві, які передбачили додаткові вимоги для визначених категорій іноземців.

Для українців зі статусом UKR нові правила почали діяти раніше, ніж для інших відповідних категорій іноземців. З 31 січня 2026 року ZUS призупинив виплати за попередніми заявами. Із 1 лютого українські батьки мали повторно подавати документи, зазначаючи додаткові відомості, зокрема номери PESEL заявника й дитини, інформацію про перетин кордону та законність перебування в Польщі.

Для отримання допомоги необхідно відповідати таким основним вимогам:

заявник і дитина мають проживати на території Польщі;

один із батьків або опікунів має відповідати критерію професійної активності, якщо на нього не поширюється передбачений законом виняток;

дитина має виконувати відповідні освітні обов'язки в польському закладі освіти, якщо вони поширюються на неї за віком та обставинами.

Із 1 червня 2026 року аналогічні вимоги щодо професійної активності почали застосовувати до визначених категорій громадян інших країн, які не входять до ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії й легально перебувають у Польщі з доступом до ринку праці.

Нові критерії не поширюються автоматично на всіх іноземців. Для громадян Польщі, країн ЄС, ЄАВТ та визначених категорій громадян Великої Британії продовжують діяти попередні правила.

Отримання допомоги 800+ для українських родин залежить не лише від подання заяви, а й від постійної відповідності встановленим вимогам. Регулярні перевірки ZUS означають, що навіть проблеми з інформацією в державних реєстрах можуть призвести до тимчасового припинення виплат.