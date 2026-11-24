Mercedes-Benz отримала регуляторний дозвіл у Німеччині на використання системи розширеної допомоги водієві MB.DRIVE ASSIST PRO, яка дозволяє автомобілю супроводжувати водія від початку до кінця маршруту, включно з міським рухом. Система розроблена із використанням технологій NVIDIA і відповідає новим правилам ООН для систем допомоги водієві. Її комерційний запуск у Німеччині запланований на перше півріччя 2027 року.

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Це регуляторний крок у боротьбі автовиробників за ринок технологій автоматизованого керування в Європі. Tesla також намагається отримати загальноєвропейське визнання своєї системи Assisted Driving, а китайська XPENG вже відкрила тестування розширених функцій допомоги водієві для відвідувачів у Парижі. AITO та Li Auto паралельно готуються до виходу на європейський автомобільний ринок.

Mercedes отримала перший дозвіл у Німеччині

Mercedes-Benz повідомила про отримання дозволу Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини (KBA) на використання системи MB.DRIVE ASSIST PRO. Виробник називає це першим у країні регуляторним схваленням системи для асистованого Point-to-Point руху — підтримки водія від початку до кінця маршруту.

Технологія відповідає стандарту SAE Level 2 і розроблена на основі вимог регламенту ООН UN R171, який встановлює правила для систем допомоги водієві (DCAS). Гармонізована нормативна база має набрати чинності у січні 2027 року, що потенційно відкриває можливості для поширення таких технологій на інших ринках, які застосовують ці правила.

MB.DRIVE ASSIST PRO використовує технології штучного інтелекту та обчислювальні рішення NVIDIA, інтегровані в автомобільну платформу MB.OS. Система може допомагати водієві під час руху автомагістралями, на дорогах загального користування та в складному міському трафіку.

Зокрема, вона підтримує рух за навігаційним маршрутом, зміну смуги, приєднання до потрібної смуги перед поворотом, проходження перехресть, а також зупинку та старт на світлофорах. Водій активує функцію кнопкою на кермі за наявності активної навігації.

Водночас це не повноцінний автопілот. Mercedes класифікує систему як Level 2: водій залишається відповідальним за керування, повинен постійно контролювати ситуацію на дорозі та бути готовим втрутитися.

Перші користувачі зможуть протестувати технологію в рамках програми Early Access у Штутгарті та Мюнхені з грудня 2026 року. Повноцінний запуск у Німеччині запланований на перше півріччя 2027 року. Поступово систему пропонуватимуть для автомобілів різних типів силових установок у лінійці Mercedes-Benz, а власники сумісних машин зможуть отримати функції через OTA-оновлення.

Tesla також добивається розширення дозволів у Європі

Tesla продовжує просувати свою систему Assisted Driving, раніше відому як Full Self-Driving Supervised, на європейському ринку. Процес регуляторного визнання технології в різних країнах ЄС відбувається поступово.

Нідерландський регулятор RDW у квітні 2026 року надав системі Tesla типове схвалення за спеціальною процедурою, яка дозволяє розглядати технології, що не повністю охоплені стандартними правилами. У листопаді Італія також попередньо дозволила використання системи, а процедура розширення схвалення на весь ЄС продовжується.

Tesla Assisted Driving також належить до систем, у яких водій повинен залишатися за кермом і контролювати автомобіль. Попри назву Full Self-Driving, технологія не є повністю автономним керуванням.

XPENG вже демонструє розширені асистенти на дорогах Парижа

Китайський виробник XPENG 23 листопада оголосив про запуск публічних тестових поїздок із системою Next Generation Pilot (NGP) у Парижі. Це перший досвід компанії з організації такого формату демонстрацій у європейському роздрібному салоні.

NGP працює на архітектурі VLA 2.0 і призначена для підтримки водія у складних дорожніх сценаріях, зокрема в міському трафіку. Наразі компанія тестує та адаптує систему до європейських доріг і нормативних вимог.

XPENG планує міжнародний запуск NGP у 2027 році, однак він залежатиме від отримання регуляторних дозволів та готовності конкретних ринків.

Таким чином, китайський виробник не просто демонструє технологію на виставках, а поступово переводить її в формат взаємодії з потенційними покупцями. Париж став майданчиком для знайомства європейської аудиторії з можливостями системи в реальних дорожніх умовах.

AITO та Li Auto також готуються до європейської експансії

AITO, бренд електромобілів, пов'язаний із Huawei та SERES, оголосив про намір вийти на європейський ринок восени 2027 року. На Паризькому автосалоні компанія представила AITO 6, AITO 7, AITO 8 та AITO 9, а також повідомила про підготовку до європейської сертифікації.

Для міжнародних версій автомобілів компанія опрацьовує адаптацію технологій, включно із системами допомоги водієві, до місцевих стандартів. Однак конкретні терміни комерційного запуску її розширених асистентів у Європі наразі не підтверджені.

Li Auto також заявила про вихід на європейський ринок. Першою моделлю для Європи стане Li 6, продажі якої планують розпочати в Нідерландах та Норвегії у першому кварталі 2027 року. Компанія розвиває локальну інфраструктуру продажів, сервісу та доставки.

Водночас оголошені плани виходу на європейський ринок не означають автоматичного дозволу на використання всіх китайських систем розширеної допомоги водієві. Для таких функцій виробникам потрібно враховувати європейські регуляторні вимоги та проходити відповідні процедури.

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Європа стає новим полем конкуренції за технології автопілоту

Mercedes-Benz отримала важливу перевагу завдяки першому регуляторному дозволу на Point-to-Point систему в Німеччині. Tesla продовжує процедуру розширення дозволів, а XPENG вже переходить до публічних демонстрацій на європейських дорогах.

Для китайських брендів європейський ринок стає не лише напрямом продажу електромобілів, а й майданчиком для впровадження власних систем штучного інтелекту та автоматизованого керування.

Однак конкуренція розгортатиметься не тільки навколо функціональності технологій. Важливими залишаються сертифікація, безпека, відповідальність водія, адаптація до місцевих правил та довіра покупців. Саме ці фактори визначатимуть, наскільки швидко розширені системи допомоги водієві стануть доступними в Європі.

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