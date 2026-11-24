Національний банк застосував санкції до п'яти учасників небанківського фінансового ринку. Двом компаніям призначили штрафи на загальну суму понад 622 тис. грн, ще три отримали письмові застереження або вимоги усунути порушення. Серед причин покарання регулятор назвав несвоєчасне подання звітності, проблеми з обліком договорів і недостатній контроль за фінансовими даними. Розповідаємо, які установи потрапили під санкції та що саме їм закидає НБУ .

Понад 622 тис. грн штрафів і вимоги виправити звітність: кого покарав НБУ. ФОТО: Нацбанк

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Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 листопада 2026 року.

За що НБУ виставив рахунок «Шефа Фінанс»

Найбільшу фінансову санкцію НБУ застосував до ТОВ «ФК «Шефа Фінанс». Компанії призначили штраф у розмірі 518 820 грн і винесли письмове застереження.

Регулятор виявив порушення правил подання звітності та недоліки в організації внутрішнього обліку. Зокрема, компанія не забезпечила належного обліку укладених договорів про надання фінансових послуг і повноцінної роботи обліково-реєструючих систем.

Окремі зауваження стосувалися контролю за звітністю. На думку НБУ, компанія недостатньо стежила за повнотою та достовірністю даних, що створює ризик нових порушень.

«Шефа Фінанс» має сплатити штраф протягом місяця з дня набрання чинності рішенням. Усунути недоліки та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства компанія повинна до 15 грудня 2026 року.

Ще один штраф отримала ПрАТ «Страхова компанія «Еталон». Його розмір становить 103 764 грн.

Причиною стало несвоєчасне подання до Національного банку файлів звітності. Страховик порушив строки, встановлені правилами звітування учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Сплатити штраф компанія повинна протягом місяця з дня набрання чинності рішенням НБУ.

Дві фінансові компанії мають виправити звітність

Вимоги усунути порушення отримали ТОВ «ФК «Есаймент» і ТОВ «ФК «Фінстайл».

Обидві компанії не подали Національному банку звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Кінцевий строк подання був 1 червня 2026 року.

Такі звіти повинні відповідати вимогам Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності.

НБУ зобов'язав компанії виправити порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 15 грудня 2026 року.

Зауваження отримала й компанія зі стягнення боргів

Письмове застереження регулятор виніс ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів».

За даними НБУ, компанія не забезпечила належного контролю за підготовкою звітності. Зокрема, йдеться про перевірку правильності заповнення звітних файлів і достовірності фінансових та регуляторних даних.

Установі доручили усунути виявлені недоліки до 15 грудня 2026 року.

Усі рішення НБУ набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у порядку, визначеному законодавством.