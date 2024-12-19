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19 грудня 2024, 17:10

Абоненти «Київстар» та «Vodafone Україна» переносять свої номери на lifecell. У чому причина

Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних, пише Forbes.

Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня.
Фото: depositphotos

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Що відомо

16 грудня УДЦР зафіксував 17012 заявок на перенесення номера, йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит Forbes.

«Це майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування Системи», — додають у відомстві.

«У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних», — йдеться у відповіді пресслужби lifecell на запит Forbes.

Таке навантаження призвело до уповільнення роботи ЦБД, збільшення часу на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень, що викликало уповільнення в обробці процесів перенесення номерів, йдеться у відповіді пресслужби УДЦР.

Через це система призупинить роботу в період з 08:30 ранку 20 грудня до 16:15 того ж дня, йдеться на сайті НКЕК.

«Зупинка роботи ЦБД на технічне обслуговування на 6 годин та збільшення пропускної потужності систем дозволить обробляти близько 20 000 заявок на добу», — додають у відомстві.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.

Наступного дня після оголошення про підвищення тарифів «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів, які вже користуються.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Bitcoin
Bitcoin
19 грудня 2024, 17:25
#
Никогда не понимал, зачем это делать под Новый год. Санта Клаус подарки приносит, а не новые расходы.
+
0
iyanchuk
iyanchuk
19 грудня 2024, 17:48
#
Как зачем? У каждого оператора есть цели по доходам/прибыли. Сейчас они видят, что не выполняют эти цели (и, соответственно, не получат премии), поэтому, оперативно повышают абонплату и годовые цели выполнены — сотрудники и акционеры довольны. А все остальное будет решатся в следующем году.
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0
godvinik
godvinik
19 грудня 2024, 18:06
#
Хорошо когда олигополия, захотелось больше денег просто так, давай поднимай плату.
​​​​​
+
0
Abramon
Abramon
19 грудня 2024, 17:56
#
KPI — це зло))
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