Абоненти «Київстар» та «Vodafone Україна» переносять свої номери на lifecell. У чому причина

Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних, пише Forbes.

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Що відомо

16 грудня УДЦР зафіксував 17012 заявок на перенесення номера, йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит Forbes.

«Це майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування Системи», — додають у відомстві.

«У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних», — йдеться у відповіді пресслужби lifecell на запит Forbes.

Таке навантаження призвело до уповільнення роботи ЦБД, збільшення часу на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень, що викликало уповільнення в обробці процесів перенесення номерів, йдеться у відповіді пресслужби УДЦР.

Через це система призупинить роботу в період з 08:30 ранку 20 грудня до 16:15 того ж дня, йдеться на сайті НКЕК.

«Зупинка роботи ЦБД на технічне обслуговування на 6 годин та збільшення пропускної потужності систем дозволить обробляти близько 20 000 заявок на добу», — додають у відомстві.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%.

Наступного дня після оголошення про підвищення тарифів «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів, які вже користуються.