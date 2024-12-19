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19 грудня 2024, 8:25

Ще 23 банки приєдналися до меморандуму про зменшення лімітів на перекази — АУБ

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов. Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ).

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов.
Фото: depositphotos

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Хто доєднався

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:

  1. Укрексімбанк
  2. Укргазбанк
  3. Кристалбанк
  4. Банк Глобус
  5. МТБ банк
  6. Радабанк
  7. Ідея Банк
  8. Альтбанк
  9. Банк Альянс
  10. ЄПБ
  11. Кліринговий дім
  12. Полікомбанк
  13. Банк Траст-Капітал
  14. Український банк реконструкції та розвитку
  15. Оксі банк
  16. ПІБ
  17. Агропросперіс
  18. NovaPay
  19. ПроКредит Банк
  20. Комінбанк
  21. Правекс банк
  22. ФК «ЕВО» (RozetkaPay)
  23. Банк «Український капітал
  24. Сенс банк
  25. Скай банк.

Читайте:Найбільші банки домовилися знизити ліміти карткових переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів — меморандум

Ключові моменти Меморандуму

Надавачі платіжних послуг, які доєднались до Меморандуму, погоджуються на запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів. Зокрема до процесів:

  • належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;
  • моніторингу фінансових операцій по рахункам клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції;
  • встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою на моніторингу та обмеженню операцій у нічний час (з 24:00 по 06:00), для виявлення випадків не характерної фінансової поведінка, та протидії шахрайським схемам, викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, недопущення участі клієнтів у схемах допрів;
  • встановлення правил на здійснення фінансових операцій (надання продуктів/послуг) клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик-орієнтованому підході;
  • обміну інформацією між банками-учасниками Меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підписуючи Меморандум надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з врахуванням запровадженого у банку ризик-орієнтованого підходу.

Це означатиме, що банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих Надавачем Платіжних Послуг згідно з вимогами Постанови 18.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.25 — по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:

  • з 01.02.25 — в сумі до 150 тис. грн/міс
  • з 01.06.25 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, банки будуть здійснювати перекази в рамках підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг-учасника із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів

Для більш ефективної побудови системи управління ризиками надавачі платіжних послуг-учасники наголошують на необхідності запровадження системних кроків та співпраці із Національним банком України та Державними органами в частині:

— надання учасникам доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн — сервісу державних послуг (далі — Дія) про дохід клієнта, про судові справи тощо;

— створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів зокрема із ознакою «дроп», як додаткове джерело інформації для вивчення клієнта при встановленні/перегляді ділових відносин.

Нагадаємо

10 грудня в Національному банку України пройшов пресбрифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+27
TAN72
TAN72
19 грудня 2024, 8:52
#
Несите ваши денежки 😂
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 грудня 2024, 11:09
#
Деньги в банках и так есть,
ведь все пенсионеры, госслужащие
и военнослужащие разных родов войск
получают ежемесячные выплаты
исключительно через укрбанки…
+
+87
zevs1
zevs1
19 грудня 2024, 9:26
#
Если Банки вводят ограничения для людей, значит людям нужно самим ограничить пользование банками, пусть банки сидят без клиентов.

На каждое действие есть сила противодействия.
Закон Ньютона
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 грудня 2024, 11:05
#
Zevs1

Не хочешь пользоваться банками
в ответ на введенные ограничения,
ну так закрой все свои счета
и уйди полностью в тень. Всего-то делов.
Вот банки испугаются твоего демарша…
+
+53
getup
getup
19 грудня 2024, 9:33
#
Осталось только талоны на воздух ввести 😎
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 грудня 2024, 11:07
#
Было бы неплохо, особенно
на право загрязнять воздух…
+
+15
Hennady
Hennady
19 грудня 2024, 11:27
#
Тобто, якщо закінчився депозит 400 тис. грн. і людина хоче перевкласти у інший банк, то через готівку вона зможе це зробити за 4 дні (ліміт на зняття готівки 100 тис. на день), а через переказ за 3 місяці (якщо не в групі ризику)?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 грудня 2024, 11:41
#
Все залежить вiд твоïх офiцiйних доходiв, якщо вони мають мiсце бути…
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
19 грудня 2024, 11:31
#
Присоединился к меморандуму на лимиты пользования банками — только на оплату жратвы и комуналки, зарабатывай-те
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 грудня 2024, 11:43
#
Неужели нет официальных доходов, а при этом жрёшь минимум на 50тыс ежемесячно…

Ну так покупай жратву за наличку
и будет тебе кулинарное счастье…
+
+57
asdf2024
asdf2024
19 грудня 2024, 11:43
#
Тоталитаризм во всей красе.Вы ещё один сбербанк как в СССР сделайте да и всё…Как можно было бороться с свовком и сново его посторить…
+
0
Exba
Exba
19 грудня 2024, 11:46
#
«Доцент заставит» (ц)
+
+42
Exba
Exba
19 грудня 2024, 11:50
#
Если уж так хочется бороться за белизну системы и оплату налогов, то логичнее вводить контроль на поступление средств, а не на расходы. Если деньги уже на счёте, то они по умолчанию чистые. А так получается тупо ограничение свободы тратить свои сбережения
+
0
godvinik
godvinik
19 грудня 2024, 12:24
#
Если ограничения были приказаны сверху правительством по приказу КС и МВФ, то такой шаг можно еще было как-то понять, типа борьба с коррупцией и ухилянням от налогов.
Но когда сами банки идут на такой самоубийственный шаг, то непонятно зачем.
Наверное это подготовка к установке цифрового концлагеря и тоталитаризма. Наличку как душить будут, просто отменят?

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