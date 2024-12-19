Ще 23 банки приєдналися до меморандуму про зменшення лімітів на перекази — АУБ

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає боротьбу з «дроп-схемами» та зменшення лімітів на перекази, приєдналися ще 25 фінустанов. Про це повідомляє Асоціація українських банків (АУБ).

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Хто доєднався

До Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами:

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Ключові моменти Меморандуму

Надавачі платіжних послуг, які доєднались до Меморандуму, погоджуються на запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів. Зокрема до процесів:

належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;

моніторингу фінансових операцій по рахункам клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції;

встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою на моніторингу та обмеженню операцій у нічний час (з 24:00 по 06:00), для виявлення випадків не характерної фінансової поведінка, та протидії шахрайським схемам, викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, недопущення участі клієнтів у схемах допрів;

встановлення правил на здійснення фінансових операцій (надання продуктів/послуг) клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик-орієнтованому підході;

обміну інформацією між банками-учасниками Меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підписуючи Меморандум надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з врахуванням запровадженого у банку ризик-орієнтованого підходу.

Це означатиме, що банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів з підтвердженими доходами), а також волонтерів, ідентифікованих Надавачем Платіжних Послуг згідно з вимогами Постанови 18.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.25 — по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 01.02.25 — в сумі до 150 тис. грн/міс

— в сумі до 150 тис. грн/міс з 01.06.25 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, банки будуть здійснювати перекази в рамках підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до надавача платіжних послуг-учасника із запитом для підвищення встановлено ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів

Для більш ефективної побудови системи управління ризиками надавачі платіжних послуг-учасники наголошують на необхідності запровадження системних кроків та співпраці із Національним банком України та Державними органами в частині:

— надання учасникам доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн — сервісу державних послуг (далі — Дія) про дохід клієнта, про судові справи тощо;

— створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів зокрема із ознакою «дроп», як додаткове джерело інформації для вивчення клієнта при встановленні/перегляді ділових відносин.

Нагадаємо

10 грудня в Національному банку України пройшов пресбрифінг за участі керівників Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Приватбанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку присвячений підписанню Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.