Український водій може отримати в Telegram повідомлення про штраф, побачити знайому суму та номер постанови й навіть не запідозрити підробку. Шахраї навчилися маскуватися під офіційний бот «Штрафи ПДР» і грають на бажанні якомога швидше закрити питання з порушенням. Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив , які деталі видають обман і як не віддати гроші зловмисникам.

Українців попередили про нову схему з фальшивими штрафами: на що звернути увагу водіям. ФОТО: Pexels

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Як шахраї підробляють повідомлення про штрафи

Зловмисники маскуються під Telegram-бот «Штрафи ПДР» (@ShtrafyPDRbot) і надсилають водіям неправдиві повідомлення про порушення правил дорожнього руху.

Щоб повідомлення виглядали переконливо, шахраї зазначають реалістичні суми штрафів і номери постанов. Ще одна ознака обману — спроба змусити людину поспішити з оплатою. Наприклад, у повідомленнях можуть обіцяти «вигідну» знижку або встановлювати обмежений час для її отримання.

«Будьте уважними: шахраї використовують різні способи, щоб зробити свої повідомлення схожими на офіційні», — застерігає начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він радить звертати увагу на кілька деталей:

Telegram-акаунт має позначку «Не є офіційним»;

обліковий запис створений нещодавно або відсутній у списку контактів;

повідомлення надходить через сторонній бот, а не офіційний сервіс;

одержувача кваплять зі сплатою штрафу або пропонують обмежену в часі знижку;

у повідомленні вказані реалістичні суми та номери постанов, які мають створити враження достовірності.

Де перевірити штраф і як не потрапити на гачок

У патрульній поліції радять перевіряти та сплачувати штрафи лише через офіційні ресурси. Персональні й банківські дані слід вводити виключно на перевірених державних сервісах. Також водіям рекомендують не переходити за підозрілими посиланнями.

Білошицький нагадав і про порядок повідомлення щодо штрафів за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі. Якщо протягом 10 діб такий штраф не сплачено, власнику автомобіля надсилають офіційний лист поштою.

У разі сумнівів щодо справжності повідомлення або інформації про штраф, можна звернутися до найближчого підрозділу управління патрульної поліції.

Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС або в застосунку «Штрафи ПДР».