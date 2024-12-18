Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Сьогодні, 18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро — грант. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Куди спрямують гроші

Зазначається, що кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.

«Україна успішно залучила усі передбачені на поточний рік транші в межах Ukraine Facility. Так, у 2024 році пряма бюджетна підтримка від Євросоюзу сягає понад 16 млрд євро, що робить ЄС найбільшим донором серед усіх міжнародних партнерів», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні також зазначили, що до кінця третього кварталу Україна виконала дев’ять індикаторів визначених Планом України. Це дозволило вчасно та у повному обсязі залучити відповідний транш.

Впроваджені заходи стосувались покращення та євроінтеграції ключових напрямів:

боротьба з корупцією,

бізнес-середовище,

ринок праці,

регіональна політика,

енергетичний ринок,

захист довкілля.

Ukraine Facility

Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 млрд євро. Загалом у межах програми передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

Підтримка у 2025 році

На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 14 листопада Європейська комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для третього кварталу 2024 року.