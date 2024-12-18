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18 грудня 2024, 13:44

Україна отримала 4,1 мільярда євро від ЄС за програмою Ukraine Facility

Сьогодні, 18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро — грант. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Сьогодні, 18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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Куди спрямують гроші

Зазначається, що кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.

«Україна успішно залучила усі передбачені на поточний рік транші в межах Ukraine Facility. Так, у 2024 році пряма бюджетна підтримка від Євросоюзу сягає понад 16 млрд євро, що робить ЄС найбільшим донором серед усіх міжнародних партнерів», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні також зазначили, що до кінця третього кварталу Україна виконала дев’ять індикаторів визначених Планом України. Це дозволило вчасно та у повному обсязі залучити відповідний транш.

Впроваджені заходи стосувались покращення та євроінтеграції ключових напрямів:

  • боротьба з корупцією,
  • бізнес-середовище,
  • ринок праці,
  • регіональна політика,
  • енергетичний ринок,
  • захист довкілля.

Ukraine Facility

Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 млрд євро. Загалом у межах програми передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

Підтримка у 2025 році

На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 14 листопада Європейська комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для третього кварталу 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
potator
potator
18 грудня 2024, 14:11
#
Боротьба з корупцією- возглавлена
бізнес-середовище-на коленях, гуманитарка даже у фози
ринок праці-умри в окопе или от туберкулеза на соц труде
регіональна політика-этой херней забиты и тумбочки и кровати
енергетичний ринок-ахметов в роли шерсти
захист довкілля-безугла, арахамия и прочая парашенка на слуху, значить не передохли
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 грудня 2024, 14:12
#
НЕпогано, буде що лити на Міжбанку.
+
+57
Kharakternyk
Kharakternyk
18 грудня 2024, 14:33
#
На продовження жертвоприношення!
+
+27
Я_ __
Я_ __
18 грудня 2024, 16:18
#
«Впроваджені заходи стосувались покращення та євроінтеграції ключових напрямів:
боротьба з корупцією»

ХАХАХАХАХХА, це  *** смішно, ну, може на папері в нас потужна «боротьба» з корупцією, так само як і інфляція «офіційна» така ж як в США та ЄС в найкращі часи, а ще в нас «зростання» економіки (в умовах відтоку кадрів, платників податків, діри в бюджеті в 500 лярдів, втрат територій)

В нас корупція це основа буття, від тендерів різноманітних на овочерізки, озеленення, світлофори, дубові двері і барабани, до 40 лярдів від Міноборони на прострочені 120 мм і 82 мм міни)) ну, а найкраще «боротьбу» з корупцією ілюструють чисельні новини про корупцію ухилянтів з тцк і мсек.

P. S. Коли одін казнокрад у владі каже про «успішну боротьбу» з корупцією, десь один хабарник радісно лежить на хабарних 6 лимонах доларів на ліжку))
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