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20 грудня 2024, 13:42

Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень

Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні.
Фото: НБУ

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Заходи з валютної лібералізації, що набирають чинності з 21 грудня, стосуються низки напрямів.

По-перше, пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.

Ураховуючи звернення бізнес-спільноти та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок, НБУ дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:

  • потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);
  • компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

«Такі зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу завдяки можливості безпосередньо закуповувати сировину», — йдеться у повідомленні.

По-друге, розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок.

НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом за яким є іноземне експортно-кредитне агентство / іноземна держава через уповноважену нею особу / іноземна особа, до складу учасників якої входить іноземна держава.

Метою таких змін є підтримання безперебійності поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України.

По-третє, НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями.

Додатково до наявних наразі можливостей НБУ актуалізував норми, що дають змогу українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями.

Норми оптимізовано таким чином, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їхнього відшкодування нерезидентам.

Такі перекази можуть здійснюватися лише за рахунок власної іноземної валюти за виконання низки умов, визначених у постанові НБУ. Зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок, натомість збільшать імовірність нових залучень капіталу в Україну.

Зазначені зміни внесені постановою правління НБУ України від 20 грудня 2024 року № 155 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18» та набирають чинності з 21 грудня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
20 грудня 2024, 14:54
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«По-перше, пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.
Ураховуючи звернення бізнес-спільноти та ретельний аналіз потенційного впливу такого рішення на валютний ринок, НБУ дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.»

Прикольно, а прості фізичні особи не люди, їм золото не можна купити?)) Бо окрім РВС банку не чув нічого про купівлю банківських металів в будь-якому банку.
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