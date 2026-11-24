Після закриття міжбанку у вівторок, 24 листопада, курс долара подорожчав на 4 копійки у купівлі і на стільки же у продажу. Тоді як курс євро піднявся на 35 копійок у купівлі та на 36 — у продажу.
24 листопада 2026, 17:52
Долар і євро відігрують тимчасове падіння на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 24 листопада
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Закриття 24 листопада
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Зміни
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45,23/45,26
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45,27/45,30
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04/04
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49,34/49,35
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49,69/49,71
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35/36
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,05−45,68 грн. Євро купують за 49,32 грн, а продають за 50,13 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,55−45,70, євро — 50,05−50,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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