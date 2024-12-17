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17 грудня 2024, 10:18

В Україні запустили Дія.Картку для всіх державних виплат

У застосунку банку monobank з’явилася Дія.Картка, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Зокрема, для зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

У застосунку банку monobank з’явилася Дія.

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Що відомо

«Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія — безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше.

Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", — написав Гороховський.

Перша виплата на цю картку буде в рамках проєкту єКнига. Усі поточні програми мають теж перейти туди.

Де можна відкрити

За словами Гороховського, на сьогодні Дія.Картку можна відкрити в кількох банках, які першими долучилися:

«Із часом на Дія.Картці буде більше державних програм з „фарбованими“ коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще два на етапі під'єднання — очікуємо Sens Bank та Bank ¾. Працюємо, щоб зробити найзручнішу цифрову державу — без зайвих рухів і бюрократії, навіть електронної», — написав Гороховський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Riojas
Riojas
17 грудня 2024, 10:41
#
А нафига, если уже есть єПідтримка и нац кешбек?
+
0
Serge55
Serge55
17 грудня 2024, 11:27
#
Із ДІЇ роблять банк, рекламують зелю.
Мобільний застосунок не зручний, краще десктоп (настольний ПК), чув що лають Дію, бо вона незручна із-за обмеження екрану смартфона. Наприклад, в Англіїї, там десктопна версія і там все інтегровано.
+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
17 грудня 2024, 11:28
#
Мабуть ті картки з часом прикриють
+
0
ture
ture
17 грудня 2024, 11:27
#
«Щоб вам було зручніше отримувати гроші від держави», а ви в мене запитали як мені зручніше? Ви ж навіть не потурбувалися, щоб унормувати законодавчу базу під «цифрову гривню»!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 грудня 2024, 11:54
#
А хто казав про цифрову гривню? Ну і якшо в тебе не питали, то напевне, питали у інших. А не подобається, то не бери.
+
0
ture
ture
17 грудня 2024, 12:04
#
А ти сидиш і чекаєш, що тобі через Дію дадуть готівку? А у кого «питали у інших»? Ти така велика цаца що в тебе питали?
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