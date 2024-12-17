В Україні запустили Дія.Картку для всіх державних виплат

У застосунку банку monobank з’явилася Дія.Картка, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Зокрема, для зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський .

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Що відомо

«Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія — безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше.

Замість кількох різних карток — один зручний інструмент. Тож згодом вам більше не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат", — написав Гороховський.

Перша виплата на цю картку буде в рамках проєкту єКнига. Усі поточні програми мають теж перейти туди.

Де можна відкрити

За словами Гороховського, на сьогодні Дія.Картку можна відкрити в кількох банках, які першими долучилися:

«Із часом на Дія.Картці буде більше державних програм з „фарбованими“ коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще два на етапі під'єднання — очікуємо Sens Bank та Bank ¾. Працюємо, щоб зробити найзручнішу цифрову державу — без зайвих рухів і бюрократії, навіть електронної», — написав Гороховський.