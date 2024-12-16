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16 грудня 2024, 13:37

Депозитні ставки для населення впали до 9,6% — НБУ

Національний банк оприлюднив оперативні дані щодо змін процентних ставок за депозитами та обсягів залучених коштів на рахунки резидентів у листопаді 2024 року. У листопаді спостерігалися різноспрямовані зміни для корпоративного сектору та домашніх господарств (населення). Про це пише Ліга.

Національний банк оприлюднив оперативні дані щодо змін процентних ставок за депозитами та обсягів залучених коштів на рахунки резидентів у листопаді 2024 року.
Фото: depositphotos

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Депозитні ставки для бізнесу

Бізнес частково отримав більш вигідні умови для розміщення коштів у цілому, але відсотки у гривні трохи знизилися.

Загальна середня ставка за депозитами у корпоративному секторі зросла на 0,3 в.п. (відсоткових пунктів) і склала 7,4% у листопаді проти 7,1% у жовтні.

Депозити у національній валюті: ставка знизилася до 8,4% (на 0,3 в.п.) порівняно з попереднім місяцем, коли вона була 8,7%.

Депозити в іноземній валюті: ставка залишилася незмінною на рівні 0,8%.

Депозитні ставки для населення

Населенню стає менш вигідно тримати кошти на гривневих депозитах, оскільки відсотки продовжують знижуватися. Однак ставки для іноземної валюти не змінилися.

Домашні господарства (фізичні особи, крім підприємців): Загальна середня ставка за депозитами знизилася на 0,6 в.п. до 7,1% проти 7,7% у жовтні.

Депозити у національній валюті: ставка зменшилася на 0,9 в.п. та становила 9,6% у листопаді (у жовтні було 10,5%).

Депозити в іноземній валюті: ставка залишилася стабільною на рівні 1,0%.

Залучені депозити на рахунки резидентів

Загальний обсяг коштів на рахунках українців та бізнесу у листопаді зріс на 0,6% у порівнянні з жовтнем і досяг 2,614 трлн грн.

Бізнес все активніше розміщує кошти у гривні, хоча інтерес до валютних депозитів дещо знижується.

Корпоративний сектор (компанії та підприємства): Загальний обсяг депозитів зріс на 0,5% до 1,385 трлн грн.

Депозити у національній валюті збільшилися на 0,9% і становлять 971 млрд грн. Депозити в іноземній валюті навпаки, зменшилися на 0,4%, до 414 млрд грн.

Українці продовжують активно розміщувати заощадження як у гривні, так і в іноземній валюті.

Загальний обсяг депозитів серед населення зріс на 1,1% до 1,186 трлн грн.

Депозити у національній валюті збільшилися на 1,2% та досягли 775 млрд грн. Депозити в іноземній валюті також зросли на 1,0%, до 410 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
16 грудня 2024, 14:34
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Почти верим 🥱
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