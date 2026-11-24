Верховна Рада планує розглянути низку законопроєктів, які можуть змінити правила роботи крипторинку, оподаткування бізнесу та приватизації державного майна. Серед пріоритетів також розвиток фінансового ринку й залучення інвестицій . Загалом у переліку дев'ять питань, значна частина яких пов'язана з виконанням зобов'язань України перед МВФ, Світовим банком та Євросоюзом. Про плани парламенту 24 листопада повідомила народна депутатка, заступниця голови фінансового комітету Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

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Криптовалюти: які правила хочуть запровадити в Україні

Один із найважливіших документів у переліку — законопроєкт № 10225-д про регулювання обороту віртуальних активів та оподаткування операцій із ними. Парламент планує завершити його розгляд у другому читанні та проголосувати за документ у цілому.

Законопроєкт має визначити правила роботи крипторинку, вимоги до компаній, які надають послуги з віртуальними активами, та повноваження державних регуляторів. Окремий блок стосується оподаткування доходів від операцій із криптовалютами.

Документ розробляли з урахуванням європейського регламенту MiCA, який встановлює єдині правила регулювання криптоактивів у країнах ЄС.

Для України ухвалення закону важливе також у контексті міжнародних зобов'язань. Розвиток законодавчої бази для ринку віртуальних активів є одним із напрямів співпраці з МВФ та Євросоюзом у межах програми Ukraine Facility.

23 листопада профільний комітет Верховної Ради повторно розглянув документ і рекомендував ухвалити його в другому читанні та в цілому. Однак 24 листопада в парламентській картці законопроєкту з'явилася відмітка про перенесення розгляду.

Податки бізнесу: що змінить європейська директива ATAD

Ще один важливий для підприємців документ — законопроєкт № 16036. Він передбачає імплементацію положень європейської директиви ATAD, спрямованої на протидію ухиленню від сплати податків.

Основна зміна стосується процентів за кредитами. Зараз підприємства можуть враховувати витрати на обслуговування позик під час визначення оподатковуваного прибутку. Нові правила мають обмежити можливість зменшувати податкову базу за рахунок надмірних процентних витрат.

Такий механізм застосовують у країнах ЄС, щоб компанії не могли штучно зменшувати оподатковуваний прибуток через великі боргові зобов'язання, зокрема всередині міжнародних корпоративних груп.

Законопроєкт передбачає обмеження на рівні 30% EBITDA — показника прибутку до сплати відсотків, податків та амортизації. Також документ містить додаткові пороги, які визначатимуть, у яких випадках обмеження застосовуватимуться.

Для українського бізнесу зміни можуть мати значення насамперед для компаній із великим кредитним навантаженням. Їм доведеться враховувати нові правила під час планування фінансування та розрахунку податкових зобов'язань.

Ухвалення законопроєкту є однією з умов макрофінансової підтримки Євросоюзу. Документ планують розглянути в другому читанні.

Приватизація та нові джерела фінансування економіки

У переліку парламентських питань є також законопроєкт № 16011 про підвищення ефективності приватизації державного майна.

Документ передбачає вдосконалення процедур продажу державних активів. Мета змін — зробити приватизаційні процеси ефективнішими, спростити залучення інвесторів та створити умови для продажу майна, яке держава не використовує належним чином.

Для бюджету приватизація означає можливість отримати кошти від продажу державних активів. Для підприємств прихід приватного власника може стати джерелом інвестицій у модернізацію та розвиток виробництва.

12 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт за основу. 20 листопада профільний комітет рекомендував ухвалити його в другому читанні та в цілому. Документ також пов'язаний із зобов'язаннями України перед Світовим банком.

Ще один напрям — розвиток ринку капіталу. Законопроєкт № 15175 стосується сек'юритизації та емісії облігацій із покриттям.

Сек'юритизація дає змогу перетворювати фінансові активи, наприклад банківські кредити, на цінні папери, які можуть купувати інвестори. Це допомагає фінансовим установам залучати додаткові кошти та спрямовувати їх на нове кредитування.

Облігації з покриттям також дають змогу залучати фінансування під забезпечення визначеним пулом активів. Для України розвиток таких інструментів може розширити можливості фінансування бізнесу та майбутнього відновлення економіки.

Основний закон про сек'юритизацію вже ухвалений парламентом. Законопроєкт № 15175 передбачає пов'язані зміни до Цивільного кодексу. Його планують повторно розглянути в другому читанні. У листопаді профільний комітет рекомендував підтримати документ.

Які ще питання планує розглянути парламент

Серед інших пунктів, про які повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, — законопроєкт № 16179 із податковими змінами для державних підприємств вугільної, гірничодобувної та енергетичної галузей. Його мета — забезпечити стабільну роботу цих підприємств під час воєнного стану.

Також депутати мають розглянути законопроєкт № 16146 про відокремлення діяльності з виробництва електроенергії оператора газотранспортної системи.

Окремий пункт порядку денного — № 0399, який передбачає приєднання України до розширеної часткової угоди Ради Європи щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Крім того, у переліку є проєкт № 15339 про парламентський контроль за отриманням і використанням міжнародної військової допомоги під час воєнного стану та № 16236 щодо кадрових змін у складі парламентських комітетів.

Загалом запропонований пакет охоплює кілька напрямів економічної політики: від правил для нового фінансового ринку та податкових змін до залучення інвестицій і управління державними активами. Значна частина цих рішень пов'язана з виконанням міжнародних зобов'язань України. Водночас остаточні строки розгляду та результати голосувань залежатимуть від роботи парламенту.