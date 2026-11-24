Влада має намір перекрити схеми мінімізації податків, які бізнес використовує завдяки спрощеній системі. Зокрема, йдеться про поширену в нашій країні модель, коли на вимогу роботодавців фахівці реєструються як фізособи-підприємці. Відповідно, до штату компанії їх не зараховують, а працюють вони на підставі договорів, отримуючи зарплату на рахунок ФОП, як «оплату за надані послуги».

Кабінет Міністрів України встановив перехідний період у системі бронювання військовозобов'язаних до 20 грудня 2026 року. За цей час окремі критично важливі підприємства зможуть зберегти статус і відстрочки працівників, а також привести кількість заброньованих у відповідність до оновлених вимог.

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні поступово підвищувати тарифи на електроенергію та газ для населення протягом 2027−2029 років. За одним зі сценаріїв, вартість електроенергії може зрости з нинішніх 4,32 грн до 9,67 грн за кВт·год, а газу — із 7,96 грн до 22 грн за кубометр. Водночас український уряд наголошує, що ці розрахунки є рекомендаціями, а не ухваленим рішенням про підвищення тарифів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна з посиланням на технічний звіт МВФ від 30 жовтня 2026 року.

Наприкінці 2027 року курс долара в Україні може становити 49−50 грн, а девальвація гривні за рік — близько 6−7%. Водночас гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) із дохідністю близько 16% можуть залишатися привабливими для інвесторів. Такий прогноз озвучив засновник інвестиційної компанії Hug's Ерік Найман під час дискусії щодо перспектив української та світової економіки.

Верховна Рада 24 листопада ухвалила дві постанови — № 16191 та № 16207, якими рекомендувала Кабінету Міністрів переглянути правила роботи підприємств під час «жовтого» рівня повітряної тривоги. Парламент пропонує дозволити бізнесу продовжувати діяльність без обов'язкового облаштування укриттів, зберігши право працівників самостійно вирішувати, чи залишатися на робочому місці. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.