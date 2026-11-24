Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який може змінити правила роботи малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Із 1 січня 2028 року ФОП та юридичні особи на єдиному податку першої, другої й третьої груп повинні будуть реєструватися платниками ПДВ, якщо обсяг їхніх оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищить 85 тисяч євро . Мінфін також пропонує автоматичну реєстрацію підприємців, перехідний період на початку 2028 року та штрафи по 1 грн за перші п'ять порушень. Пояснюємо, які підприємці підпадуть під нові вимоги та що зміниться для них у податковому обліку.

ПДВ для єдинників: поріг становитиме 85 тисяч євро

Мінфін пропонує скасувати виняток, який зараз звільняє платників єдиного податку першої, другої та третьої груп від обов'язкової реєстрації платниками ПДВ після перевищення загального порогу.

За новими правилами вимога поширюватиметься на ФОП і юридичних осіб усіх трьох груп. Виняток залишається для електронних резидентів третьої групи.

Поріг становитиме 85 тисяч євро. Його визначатимуть за загальним обсягом операцій із постачання товарів і послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ, за останні 12 календарних місяців.

Для перерахунку суми у гривні застосовуватимуть офіційний курс НБУ на 00:00 1 січня відповідного року. Гривневий еквівалент порогу залежатиме від курсу на цю дату.

Після перевищення встановленої межі підприємцю доведеться зареєструватися платником ПДВ, вести відповідний облік, реєструвати податкові накладні та подавати звітність. Але він також може залишитися на спрощеній системі оподаткування.

ФОП третьої групи замість 5% сплачуватимуть 3% плюс ПДВ

Окремі зміни передбачені для платників третьої групи, які зараз обрали ставку 5% без ПДВ.

Після перевищення порогу в 85 тисяч євро вони повинні будуть перейти на ставку 3% єдиного податку та зареєструватися платниками ПДВ.

Заяву про зміну ставки потрібно буде подати не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому вперше досягнуто встановленого порогу. Ставка 3% почне діяти з першого числа місяця, наступного за місяцем подання заяви, за умови реєстрації платником ПДВ.

Підприємці першої та другої груп зможуть залишитися у своїх групах і водночас зареєструватися платниками ПДВ.

Для третьої групи перехід із 5% на 3% не означатиме автоматичного зменшення податкових витрат. До єдиного податку додасться ПДВ, який розраховують за окремими правилами. Підприємець зможе враховувати вхідний податок за придбаннями та зменшувати на нього свої податкові зобов'язання за наявності відповідних підстав і документів.

Податкова зможе зареєструвати підприємців автоматично

Мінфін пропонує запровадити автоматичну ПДВ-реєстрацію з 1 січня 2028 року.

Податкова визначатиме, кого з підприємців потрібно зареєструвати платниками ПДВ, за даними їхньої звітності. Для цього врахують декларації за рік і звіти за період із четвертого кварталу 2026-го до третього кварталу 2027 року.

Якщо за цими даними буде встановлено перевищення порогу, підприємця обіцяють включити до переліку для реєстрації платником ПДВ. Датою реєстрації стане 1 січня 2028 року.

У проєкті також передбачили можливість скасувати таку реєстрацію. Протягом першого кварталу 2028 року податкова перевірить звітність за весь 2027 рік. Якщо вона не підтвердить підстави для обов'язкової реєстрації, її анулюють з дати первинної реєстрації.

Перший квартал 2028 року буде перехідним

Для нових платників ПДВ Мінфін передбачив спеціальний режим на січень-березень 2028 року.

У цей період підприємці не визначатимуть податкові зобов'язання з ПДВ, не включатимуть суми податку до податкового кредиту, не складатимуть і не реєструватимуть податкові накладні та розрахунки коригування. Виняток передбачений для окремих розрахунків коригування, які зменшують суму компенсації постачальнику. Декларацію з ПДВ за перший квартал також подавати не потрібно.

Першу декларацію з ПДВ нові платники подадуть за другий квартал 2028 року. У ній вони зможуть відобразити податковий кредит за ПДВ, сплаченим або нарахованим під час придбання товарів і послуг у першому кварталі.

Для цього потрібні зареєстровані податкові накладні, митні декларації або інші документи, передбачені Податковим кодексом. Сума такого податкового кредиту не може перевищувати 20% від чверті загального доходу, задекларованого підприємцем за 2027 рік.

Використати ці кошти для бюджетного відшкодування не можна. Їх зараховуватимуть до податкового кредиту наступних звітних періодів до повного погашення.

За перші п'ять порушень штраф становитиме 1 гривню

Для підприємців, які почнуть працювати з ПДВ за новими правилами, Мінфін пропонує тимчасово зменшити штрафи.

За перші п'ять порушень у період із другого до четвертого кварталу 2028 року санкція становитиме 1 грн за кожне.

Це стосується конкретних штрафів, передбачених Податковим кодексом, зокрема за порушення строків подання звітності та реєстрації податкових накладних, а також за визначені порушення правил нарахування і сплати податку.

Пільгові санкції діятимуть лише для перших п'яти порушень і в зазначений період. Після цього застосовуватимуться звичайні правила податкової відповідальності.

Чому Мінфін пропонує змінити правила

У пояснювальних матеріалах міністерство пов'язує законопроєкт із міжнародними зобов'язаннями України перед Європейським Союзом у межах Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Ukraine Support Loan.

Також зміни мають забезпечити імплементацію положень Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість.

Поріг у 85 тисяч євро відповідає максимальному рівню звільнення малого бізнесу від обов'язкової ПДВ-реєстрації, передбаченому європейською директивою.

Про такий поріг раніше говорила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей. У вересні «Мінфін» писав, що під час переговорів із міжнародними партнерами Україні вдалося погодити максимально високу межу для обов'язкової реєстрації платниками ПДВ.

Тепер Мінфін пропонує закріпити її в українському законодавстві разом із правилами реєстрації, звітності та переходу на нові ставки єдиного податку.

Коли можуть запрацювати нові правила

23 листопада Мінфін направив законопроєкт до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Міністерство просить провести консультації та надати позицію щодо доцільності внесення документа до парламенту в запропонованій редакції.

24 листопада текст законопроєкту оприлюднили на сайті Мінфіну. Станом на цю дату документ ще не внесли до Верховної Ради.

У прикінцевих положеннях передбачено, що закон набере чинності 1 січня 2028 року. До ухвалення документа підприємці продовжують працювати за чинними правилами. Під час парламентського розгляду до законопроєкту ще можуть внести зміни.

Для малого бізнесу ключове питання тепер полягає в тому, як рахуватимуть обсяг оподатковуваних операцій і хто саме потрапить до переліку для автоматичної реєстрації. Від цього залежатиме, яким підприємцям доведеться перейти на нові правила ПДВ-обліку.