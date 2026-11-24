В Україні продовжують знижуватися ціни на бензин і дизельне пальне. У листопаді окремі мережі АЗС знизили вартість бензину на 9−12 грн за літр, а дизпального — більш ніж на 13 грн. Цінники на бензин уже подекуди опустилися нижче 80 грн/л, а на дизель — до 90,90 грн/л. Про тенденцію повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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За його даними, найбільше бензин подешевшав у мережах VostokGaz у Дніпрі — на 12 грн/л, Green Wave у Тернополі — на 11,10 грн/л, а також в «Укрнафті» та UPG — на 9 грн/л.

На ринку дизельного пального найбільше зниження зафіксовано в мережі EURO 5 — на 13,10 грн/л. У VST дизель подешевшав на 8,90 грн/л, а в KLO — на 8,70 грн/л.

На скільки подешевшало пальне в листопаді

За оцінками Куюна, від початку цінового зниження на початку листопада середня вартість бензину в Україні зменшилася на 7,81 грн/л — до 82,26 грн/л. Дизельне пальне подешевшало в середньому на 7,05 грн/л — до 97,55 грн/л.

Водночас на ринку вже з'явилися пропозиції бензину за ціною нижче 80 грн/л. Дизель можна знайти за 90,90 грн/л, а цінників вище 100 грн/л майже не залишилося.

За прогнозом експерта, тенденція до здешевлення збережеться. Бензин поступово опускатиметься нижче 80 грн/л, а дизельне пальне дедалі частіше продаватимуть дешевше 90 грн/л.

Перші ознаки зниження цін з'явилися і на ринку автомобільного газу, однак його динаміка поки відстає від бензину та дизелю.

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Що відбувається зі світовими цінами на нафту

Одним із чинників здешевлення пального в Україні залишається зниження світових котирувань на нафту. За словами Куюна, ціни на світовому ринку опустилися нижче $90 за барель, хоча темпи падіння останнім часом сповільнилися.

Подальша динаміка, за оцінкою експерта, залежатиме, зокрема, від ситуації з Ормузькою протокою, повне розблокування якої необхідне для стабілізації поставок нафти та нафтових продуктів.

Водночас Куюн іронічно звернув увагу на те, що на АЗС SOCAR ще можна знайти фірмовий бензин за 106 грн/л, хоча загальна тенденція на ринку вже спрямована на зниження цін.

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