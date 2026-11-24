На криптобіржі Kraken ціна біткоїна в канадських доларах (BTC/CAD) тимчасово впала приблизно на 71% — до еквівалента $16,9 тис. При цьому на доларовій торговій парі BTC/USD криптовалюта коштувала близько $57,7 тис. Причиною аномалії, ймовірно, стало порушення ліквідності на локальному ринку канадського долара , а не обвал самого біткоїна чи злам біржі. Про це повідомляє Coindeck



► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як біткоїн продавали зі знижкою 71%

Аномальна ціна зафіксована 21 листопада на торговій парі BTC/CAD — біткоїн до канадського долара. Криптовалюта опустилася до 24 250 канадських доларів, що за офіційним валютним курсом приблизно відповідало $16,9 тис.

У цей же час на парі BTC/USD біткоїн торгувався приблизно по $57,7 тис. Таким чином, локальна ціна на Kraken відхилилася від доларової майже на 71%.

За даними CoinDesk, найнижчу ціну зафіксували в 15-хвилинному інтервалі після 3:00 за східним часом США. У цей період було проведено 976 транзакцій. Аномальне падіння відбувалося не лише з біткоїном: проблеми спостерігалися й в інших торгових парах із канадським доларом, зокрема ETH/CAD, XRP/CAD та пар зі стейблкоїнами.

Як це взагалі могло статися

Ключова причина — різниця між ціною активу на різних торгових майданчиках та недостатня ліквідність в окремій торговій парі.

Криптовалютні біржі не встановлюють єдину централізовану ціну біткоїна. На кожній торговій парі є власний стакан ордерів — перелік заявок покупців і продавців, які готові укладати угоди за певними цінами.

Наприклад, на BTC/USD покупці можуть бути готові придбати біткоїн за $57 тис., $56,9 тис. або $56,8 тис. На BTC/CAD інші учасники виставляють заявки в канадських доларах. Ці стакани не обов'язково мають однакову глибину або достатню кількість покупців.

Якщо на одному з ринків зникають великі заявки на купівлю, а продавці починають масово продавати актив за ринковими ордерами, ціна може стрімко падати. Ринковий ордер не гарантує продаж за конкретною ціною: він виконується за доступними заявками покупців, починаючи з найближчих, і може пройти через кілька цінових рівнів.

Якщо покупців недостатньо, великий обсяг продажів здатний буквально «пробити» стакан. Тоді наступні угоди укладаються за значно нижчими цінами, навіть якщо на інших біржах або торгових парах актив коштує набагато дорожче.

У випадку Kraken проблема, судячи з даних, була ширшою за окремий стакан BTC/CAD. Порушення спостерігалися на різних ринках, номінованих у канадських доларах, включно з торговою парою USD/CAD. Це свідчить про те, що дисбаланс міг виникнути саме в механізмі формування цін на канадській валютній стороні біржі.

Що припустив Адам Бек

Співзасновник Blockstream Адам Бек припустив, що маркет-мейкер, який забезпечував ліквідність на спотовому ринку USD/CAD на Kraken, міг вичерпати доступні кошти.

Маркет-мейкери — це учасники ринку, які постійно виставляють заявки на купівлю та продаж, підтримуючи ліквідність і зменшуючи різницю між цінами. Вони допомагають трейдерам укладати угоди без значного впливу на ринкову ціну.

Якщо маркет-мейкер перестає виставляти заявки або не має достатньо капіталу для підтримки ринку, стакан може стати надзвичайно тонким. За такого сценарію великі ордери здатні спричинити непропорційно сильні коливання.

Бек пов'язав аномалію на BTC/CAD із проблемами ціноутворення в USD/CAD, однак Kraken офіційно не підтвердила саме цю версію. Тому вона залишається поясненням одного з учасників крипторинку, а не встановленою причиною інциденту.

Чому арбітраж не відновив ціну миттєво

На перший погляд, ситуація виглядала як очевидна можливість для арбітражу: купити біткоїн на Kraken за еквівалент $17 тис. і продати на іншій торговій парі або біржі приблизно за $57 тис.

Арбітраж — це використання різниці в цінах одного активу на різних ринках для отримання прибутку. Зазвичай такі операції допомагають вирівнювати котирування.

Однак арбітраж не працює автоматично та без обмежень. Для нього потрібні доступні кошти, активи, достатня ліквідність, швидке виконання угод і можливість переміщувати капітал між ринками.

Якщо в конкретному стакані немає достатньо заявок на купівлю, арбітражери можуть не мати можливості швидко відновити баланс. Додаткові ризики — волатильність, комісії, затримки переказів, обмеження на виведення та валютні дисбаланси.

Саме тому навіть значне відхилення ціни на окремій торговій парі не обов'язково миттєво зникає.

Читайте також: BITCOIN: після грози завжди виходить сонце

Kraken не скасовуватиме угоди

Криптобіржа заявила, що з початку приблизно о 20:00 UTC 20 листопада на її торгових парах із канадським доларом спостерігався сильний тиск продавців, який призвів до відхилення цін від інших ринків.

За повідомленням служби підтримки Kraken, платформа коректно обробила всі ордери, а служба безпеки не виявила ознак зламу або компрометації облікових записів.

Біржа підтвердила, що всі виконані угоди залишаються чинними. Тобто транзакції не будуть скасовані лише через те, що ціна виконання виявилася аномально низькою.

До понеділка котирування на канадських торгових парах відновилися та наблизилися до рівнів, що відповідали глобальному ринку.

Інцидент показав, що навіть на великій централізованій криптобіржі ціна активу може суттєво відхилятися від глобального ринку, якщо порушується ліквідність конкретної торгової пари. При цьому низька ціна в одному стакані не означає, що біткоїн глобально обвалився до такого рівня.

Як ми писали: Крипторинок штормить: біткоїн упав до мінімуму за два роки, але згодом відіграв частину втрат

