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20 грудня 2024, 9:35

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення

У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України.
Фото: freepik.com

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За її словами, точно відомо, що атаку провели росіяни для порушення роботи критично важливої інфраструктури держави.

Українські спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.

Наразі Мін'юст з командою та фахівцями інших служб, координує роботу з протидії кібератаки та відновлення систем.

«За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам — немає», — зазначила Стефанішина.

Відновлення

За словами Стафанішиної, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

В першу чергу будуть відновлені:

  • Державний реєстр актів цивильного стану громадян.
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Особливості надання послуг громадянам будуть надані впродовж дня 20 грудня.

«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — сказала міністр юстиції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.

У «Дії» вчора заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють:

  • Послуги ФОП і ТОВ
  • Перереєстрація авто
  • Бронювання працівників
  • єВідновлення
  • Витяг з ЄДР
  • Актові записи
  • Повідомлення про пошкодженезнищене майно
  • Та інші сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану, Держреєстром речових прав та Держреєстром обтяжень рухомого майна.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+99
KValera
KValera
20 грудня 2024, 9:43
#
«Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може.» — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
+
+30
nitrolog
nitrolog
20 грудня 2024, 9:44
#
«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — сказала міністр юстиції.

Який ще аналіз?
Вас хакнули бо некомпетенті, бо зарплати там низкі і працюють нефахові люди, а ще міністр якоїсь там трансформації казав що кібербезпека переоцінена, нащо туди вкладати гроші, краще їх освоїти на премії. Для чого наймати пентестерів за десятки тисяч баксів, якщо можна взяти адмінів за 20к грн, які ще вчора тягнули кабелі для домашнього інтернету. Ставте фахових людей на керівні посади, вони будуть наймати фахових робітників, тільки ЗП треба ще конкуренту давати
+
+15
Три літри
Три літри
20 грудня 2024, 10:39
#
Та зараз набіжіть купа скигликів які почнуть розповідати що великі зарплати це зло.
+
0
nitrolog
nitrolog
20 грудня 2024, 10:41
#
+++
+
+24
SamBB
SamBB
20 грудня 2024, 10:39
#
Стандартна відписка органів після чого на це попросять +1500000 мільярдів, розпиляють і начіпають в підсумку один одному ще медальок за мужнє відбиття та захист.А через пару місяців ситуація повториться з іншою системою.
+
0
nitrolog
nitrolog
20 грудня 2024, 10:41
#
Так і буде 100%
+
+15
Silumin
Silumin
20 грудня 2024, 10:49
#
Тим, хто дійсно важливий для влади, наприклад, суддям та прокурорам, які можуть пришити кримінальну справу кому скажуть або винести рішення на користь «своїх людей» — зарплати платяться цілком конкуренті.
А тим же, хто ніяк не впливає на можливість особистого збагачення та утримання влади, оплата проводиться по залишковому принципу.
+
0
Три літри
Три літри
20 грудня 2024, 10:38
#
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

А чому не Фьодоров? А важко відірвати дупу від стулу і поїхати запитати чиновників вживу, а не ксерити прес-релізи? Ви ЗМІ чи так, кави прийшли попити з автомату у колідорі?
+
+15
Silumin
Silumin
20 грудня 2024, 10:52
#
Тому що про «потужні перемоги» на цифровому фронті бадьоро рапортує особисто Міша Фьодоров, а от про не менш потужні обісрамси у своїй роботі він уже доручає розказувати комусь іншому, щоб негатив не асоціювався з ним особисто. Це стандартна тактика, той же Зе постійно так робить, щоб у наріда складалося враження, що все хороше — від Президента, а все погане — від нетямущих бояр.
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