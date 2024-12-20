Наймасштабніша кібератака на держреєстри України: скільки займе відновлення

У четвер, 19 грудня, хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України. Призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

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За її словами, точно відомо, що атаку провели росіяни для порушення роботи критично важливої інфраструктури держави.

Українські спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.

Наразі Мін'юст з командою та фахівцями інших служб, координує роботу з протидії кібератаки та відновлення систем.

«За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам — немає», — зазначила Стефанішина.

Відновлення

За словами Стафанішиної, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

В першу чергу будуть відновлені:

Державний реєстр актів цивильного стану громадян.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Особливості надання послуг громадянам будуть надані впродовж дня 20 грудня.

«Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз атаки спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому», — сказала міністр юстиції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.

У «Дії» вчора заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють: