Україна отримала черговий транш від МВФ й стала другою серед найбільших боржників: головне за тиждень

До держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF.

Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд, борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Україна має місяць, щоб уникнути дефолту — The Economist

Міжнародні резерви зменшились майже на 3% у червні — НБУ

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $37 894,2 млн.

Нацбанк введе обмеження для переказу з картки на картку. Проводяться обговорення

Національний банк введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

Звіт НБУ: Прибуток регулятора скоротився на понад 100 млрд грн у 2023 році

Нацбанк України отримав 130,6 млрд грн прибутку у 2023 році, що на 102 млрд грн менше, ніж за попередній рік.

Український банк вперше від початку великої війни залучив іноземного інвестора

Нідерландський фонд Good Growth Fund став акціонером «Банку Львів». Обсяг капіталу, який інвестує фонд, становить 4,5 млн євро.

Країни-члени НАТО виділять військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року — Reuters

Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум