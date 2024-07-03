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3 липня 2024, 15:50

Країни-члени НАТО виділять військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року — Reuters

Країни-члени НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року. Про це пише Reuters.

Країни-члени НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.

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Зобовʼязання підтримки для України стануть ключовою частиною ширшого пакету для Києва, який має наголосити на підтримці НАТО у в довгостроковій перспективі та прокласти шлях до можливого членства країни в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, склавши загалом близько 40 млрд євро на рік.

Лідери НАТО мають підписати це зобовʼязання наступного тижня під час зустрічі у Вашингтоні.

За словами дипломата, хоча держави-члени не підтримали первісне прохання Столтенберга про таке багаторічне зобовʼязання, пакт включає положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 липня 2024, 16:02
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А коля АЗІРОВ просив меньше , не дали . ЧОМУ? Вони просто хотіли подивитись на весь жах який коїтся в Україні .
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
3 липня 2024, 16:48
#
Це звісно добре, безумовно, проблема одна, кацапи запускають ракети сьогодні, а не через рік, через рік невідомо де буде лінія фронту, плюс Трамп судячи з усього хоче заморозити конфлікт, бо у всіх починають потроху закінчуватися бабло, у всіх, окрім українських депутатів.
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