Країни-члени НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року. Про це пише Reuters.
Країни-члени НАТО виділять військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року — Reuters
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Зобовʼязання підтримки для України стануть ключовою частиною ширшого пакету для Києва, який має наголосити на підтримці НАТО у в довгостроковій перспективі та прокласти шлях до можливого членства країни в Альянсі.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, склавши загалом близько 40 млрд євро на рік.
Лідери НАТО мають підписати це зобовʼязання наступного тижня під час зустрічі у Вашингтоні.
За словами дипломата, хоча держави-члени не підтримали первісне прохання Столтенберга про таке багаторічне зобовʼязання, пакт включає положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО.
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