У жовтні 2026 року до банків, які перебувають у процесі ліквідації, надійшло 95,8 млн грн. Понад 80% цієї суми припало на одну установу — АТ «МР БАНК», яке отримало 77,2 млн грн. Основним джерелом надходжень стали доходи за цінними паперами, а ще 32 млн грн вдалося повернути завдяки погашенню кредитів. На що Фонд гарантування вкладів спрямовує ці кошти та скільки вже повернули кредиторам збанкрутілих банків?

Майже 96 млн грн надійшло до банків-банкрутів в Україні. Фото: Pexels

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Який банк отримав понад 80% усіх надходжень

За підсумками жовтня найбільшу суму серед банків, що ліквідуються під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), отримало АТ «МР БАНК». На його рахунки надійшло 77,2 млн грн із загальних 95,8 млн грн.

Таким чином, на одну установу припало близько 80,6% усіх надходжень за місяць. Решта коштів надійшла до інших банків, які перебувають у процесі ліквідації.

Ці гроші формуються завдяки управлінню активами неплатоспроможних установ. Фонд продовжує працювати з майном таких банків, отримувати доходи за цінними паперами, повертати видані раніше кредити та здавати майно в оренду.

Звідки надійшли майже 96 млн грн

За даними Фонду гарантування вкладів, найбільшим джерелом надходжень у жовтні стали доходи за цінними паперами. Вони принесли банкам у ліквідації 61,6 млн грн.

Ще 32 млн грн надійшло від погашення кредитів. Значно менші суми забезпечили інші джерела:

1,4 млн грн — від оренди майна;

0,8 млн грн — з інших джерел.

Отже, на доходи за цінними паперами припало близько 64% усіх надходжень за місяць, а на повернення кредитів — приблизно 33%. Разом ці два джерела забезпечили майже всі кошти, які отримали банки в управлінні Фонду.

Кому Фонд гарантування повертає гроші збанкрутілих банків

Кошти, які Фонд отримує від управління та реалізації активів неплатоспроможних банків, не залишаються в його розпорядженні як вільний дохід. Їх спрямовують на задоволення вимог кредиторів.

Як повідомляв раніше «Мінфін» із посиланням на ФГВФО, у жовтні 2026 року банки, що ліквідуються, спрямували на погашення боргів перед кредиторами понад 60,7 млн грн.

Найбільша частина виплат припала на кредиторів сьомої черги — майже 48,9 млн грн. До цієї категорії, зокрема, належать юридичні особи, які були клієнтами банків і не є пов'язаними з ними особами.

Ще понад 10 млн грн отримали кредитори третьої черги. Серед них — Фонд гарантування вкладів у частині відшкодування витрат, пов'язаних із виплатою гарантованої компенсації вкладникам неплатоспроможних банків.

Близько 1,8 млн грн перерахували кредиторам восьмої черги. Йдеться про вимоги за податковими зобов'язаннями, штрафами, пенею та інші незабезпечені вимоги. Решту коштів розподілили між кредиторами інших черг.

Черговість погашення вимог визначає стаття 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Саме відповідно до неї Фонд розподіляє кошти, отримані від управління та реалізації активів банків у ліквідації.

Важливо, що надходження від активів і фактичні виплати кредиторам — це різні показники. Тому сума отриманих у жовтні 95,8 млн грн не дорівнює сумі погашених за цей місяць боргів.

Скільки грошей уже повернули кредиторам банків-банкрутів

Загальний обсяг повернутих коштів значно перевищує щомісячні надходження від активів.

За даними Фонду гарантування вкладів, станом на 1 листопада 2026 року загальна сума погашених вимог кредиторів банків, що перебувають у ліквідації, перевищила 78 млрд грн.

Із цієї суми близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори. Зокрема, Національному банку України повернули 16,7 млрд грн. Частину коштів стягнули за рахунок заставного майна та майна поручителів.

Повернення коштів кредиторам відбувається в міру надходження грошей від управління та реалізації активів банків. Серед основних джерел — погашення кредитів, доходи за цінними паперами, оренда та продаж майна.

Таким чином, навіть після визнання банку неплатоспроможним його активи продовжують використовувати для розрахунків із тими, перед ким установа має фінансові зобов'язання.

Для кредиторів це означає, що процес повернення коштів може тривати й після припинення банком звичайної діяльності. Водночас можливість і строки отримання виплат залежать від обсягу активів, які вдається повернути або реалізувати, та черговості вимог, визначеної законом.