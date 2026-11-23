Один із найбільших банків Таїланду, Kasikornbank, запропонував співробітникам віком від 45 до 59 років добровільно достроково вийти на пенсію. Учасники програми можуть отримати стандартну компенсацію та додаткову виплату в розмірі до 12 місячних зарплат. Ініціатива пов'язана зі скороченням витрат на персонал і підготовкою банку до ширшого використання штучного інтелекту. Про це повідомляє Fortune із посиланням на генеральну директорку банку Каттію Індарвіджаю.

Один із найбільших банків Таїланду, Kasikornbank, запропонував співробітникам віком від 45 до 59 років добровільно достроково вийти на пенсію. Fortune.com

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Кому пропонують дострокову пенсію

Програма отримала назву «45 is the new 60» («45 — це нові 60»). Вона передбачає можливість добровільного звільнення для працівників, які ще не досягли звичайного пенсійного віку.

Учасникам пропонують стандартні виплати, передбачені умовами виходу на пенсію, а також додаткову компенсацію, що може сягати річної зарплати.

За словами керівництва Kasikornbank, програма орієнтована, зокрема, на співробітників, які відчувають труднощі з адаптацією до нових технологій або не готові опановувати навички, необхідні для роботи в умовах автоматизації.

Водночас ідеться не про обов'язкове звільнення працівників старшого віку. Програма була добровільною та мала одноразовий характер. Банк запровадив її ще у 2025 році, а в листопаді 2026 року керівництво розповіло про неї в контексті підготовки до поширення ШІ.

Як штучний інтелект змінює роботу банку

Kasikornbank розглядає автоматизацію як спосіб підвищення продуктивності та оптимізації операційних витрат.

Зокрема, банк розробляє трирічний план управління персоналом, який враховує співпрацю працівників зі штучним інтелектом. Одночасно компанія впроваджує програми перенавчання та переглядає організацію робочих процесів.

Це означає, що частина традиційних банківських функцій може виконуватися автоматизованими системами, а вимоги до навичок співробітників поступово змінюватимуться.

Зокрема, ШІ може використовуватися для обробки документів, аналізу інформації, перевірки клієнтів і підтримки операційних процесів.

Для банку це створює можливість скорочувати витрати на рутинні операції. Водночас зростає потреба у фахівцях, здатних працювати з новими технологіями, контролювати їхню роботу та управляти ризиками.

ШІ скорочує робочі місця

Як раніше писав «Мінфін», автоматизація вже впливає на чисельність персоналу великих фінансових установ.

Зокрема, Bank of America скоротив близько 3 тисяч працівників, водночас найнявши приблизно тисячу консультантів. Банк використовує штучний інтелект для підвищення продуктивності, але продовжує залучати спеціалістів для виконання складніших завдань.

Подібні зміни відбуваються й в українському банківському секторі. За даними «Мінфіну», Райффайзен Банк передав роботизованим системам і ШІ до 20% операційного навантаження. Автоматизовані інструменти виконують близько 1,2 млн операцій щомісяця.

Приклад Kasikornbank демонструє ще один підхід до кадрової трансформації: замість примусових масових скорочень банк запропонував частині працівників фінансову компенсацію за добровільне завершення кар'єри.

Водночас впровадження ШІ не обов'язково означає скорочення загальної кількості робочих місць у фінансовій галузі. Автоматизація зменшує потребу в окремих операційних функціях, але може збільшувати попит на спеціалістів із технологій, кібербезпеки, аналізу даних та управління ризиками.