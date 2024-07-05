Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд, борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані на сайті фонду, пише Liga.net.

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Аргентина багаторічний «лідер»

Найбільшим боржником упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом у розмірі $44 млрд. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять $40,94 млрд.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд.

Борги Аргентини, України та Єгипту складають 46%

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала $150,44 млрд.

До великих боржників належать також:

Еквадор ($8,55 млрд),

Пакистан ($8,37 млрд),

Ангола ($3,95 млрд),

Колумбія ($3,71 млрд),

Кенія ($3,39 млрд),

Гана ($3,05 млрд),

Кот-д'Івуар ($3,04 млрд),

Бангладеш ($2,84 млрд),

Коста-Рика ($2,67 млрд).

З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають: