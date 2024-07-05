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5 липня 2024, 14:07

Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд, борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані на сайті фонду, пише Liga.net.

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд, борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд.

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Аргентина багаторічний «лідер»

Найбільшим боржником упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом у розмірі $44 млрд. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять $40,94 млрд.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд.

Борги Аргентини, України та Єгипту складають 46%

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала $150,44 млрд.

До великих боржників належать також:

  • Еквадор ($8,55 млрд),
  • Пакистан ($8,37 млрд),
  • Ангола ($3,95 млрд),
  • Колумбія ($3,71 млрд),
  • Кенія ($3,39 млрд),
  • Гана ($3,05 млрд),
  • Кот-д'Івуар ($3,04 млрд),
  • Бангладеш ($2,84 млрд),
  • Коста-Рика ($2,67 млрд).

З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:

  • Сербія ($1,25 млрд),
  • Молдова ($910,40 млн),
  • Грузія ($569,89 млн),
  • Північна Македонія ($361,32 млн),
  • Вірменія ($294,38 млн),
  • Боснія і Герцеговина ($265,86 млн),
  • Албанія ($200,34 млн),
  • Косово ($78,41 млн),
  • Чорногорія ($39,95 млн).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+44
milon
milon
5 липня 2024, 14:15
#
Хоть где-то в топе
+
+44
potator
potator
5 липня 2024, 14:18
#
И не просто в топе, а как опытный образец
+
+35
eljaaff
eljaaff
5 липня 2024, 14:35
#
Боже как ужас, я думал времена пост перестройки и развала союза это были черные времена (нищета, бандитизм, не просматриваемое будущее) но вижу что дожил что бы еще раз зайти в ту же воду…
+
+15
godvinik
godvinik
5 липня 2024, 15:04
#
Как героиновый наркоман на кредитах сидит, но жизнь наркомана недолгая, пирамида овгз еще висит
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