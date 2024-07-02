В Україні можуть створити нову фондову біржу

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення роботи вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал, йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Інтерфакс-Україна.