Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення роботи вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал, йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Інтерфакс-Україна.
2 липня 2024, 15:07
В Україні можуть створити нову фондову біржу
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Як хочуть створити нову біржу
Капітал у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина — із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути). Про це пишуть у документі, оприлюдненому на сайті МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.
Нестача бірж
- На частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів облігаціями. У травні акціонери ПФТС вирішили здати ліцензію, оскільки не можуть збільшити капітал.
- «Українська біржа» також була позбавлена ліцензії через те, що серед її акціонерів є підсанкційна особа.
- В Україні лишилась одна фондова біржа — «Перспектива».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Купляти акції українських компанії ніхто не буде, бо податкова тисне на компанії наче навіжена, в країні війна і багато хто намагається релокуватися до Європи в нормальні умови.
А купляти акції іноземних емітентів через таку українську фондову біржу — бути дурнем, бо продавати ці акції іноземних емітентів не можна під час дії військового стану згідно з постановою НБУ, вигідніше відкрити рахунок в Interactive Brokers і не ризикувати черговими санкціями РНБО, націоналізаціями з боку держави, банкрутствами і відкликаннями ліцензії від такої фондової біржі, ну і іншими способами відтискати бабло в громадян :)
Всі хто хоче реально кудись інвестувати — відкривають рахунок в Interactive Brokers і всі ці дитячі жарти з українськими фондовими біржами це дохлий номер на фоні IBKR, кількість акцій обмежена, продавати акції нормально не можна, в чому сенс заводити на ній рахунок, якщо є альтернатива у вигляді IBKR.
если бы еще законодательство было бы умным , а то чтоб подтвердить уплату налогов на IB мне налоговики написали — нужно поехать в США , там взять справку из американской налоговой и заехать в посольство , перевести и заверить .
30 лет развития , электронные обмены … и …
а теперь вот еще одна нужна …
И это в нищей стране где дефицит капитала . Где назо зубами земли грызть чтоб шли инвестиции . Инвестиции — это не дядя из америки , это лишняя 1000 гривен от зарплаты . Только надо обеспечить прозрачность и отвественность .
Мы все-таки умные ребята, ничем не хуже тех же японцев.
Будем богатыми и счастливыми.
Но сначала конечно нужно разобраться с внешним врагом.