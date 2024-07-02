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2 липня 2024, 15:07

В Україні можуть створити нову фондову біржу

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення роботи вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал, йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це пише Інтерфакс-Україна.

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення роботи вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал, йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Як хочуть створити нову біржу

Капітал у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина — із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути). Про це пишуть у документі, оприлюдненому на сайті МВФ за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Нестача бірж

  • На частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів облігаціями. У травні акціонери ПФТС вирішили здати ліцензію, оскільки не можуть збільшити капітал.
  • «Українська біржа» також була позбавлена ліцензії через те, що серед її акціонерів є підсанкційна особа.
  • В Україні лишилась одна фондова біржа — «Перспектива».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+30
tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 15:32
#
Нахрена зараз ця українська фондова біржа потрібна?) Є ж вже українська біржа, сказати що вона «мертва» — це нічого не сказати, там ніхто не торгує.

Купляти акції українських компанії ніхто не буде, бо податкова тисне на компанії наче навіжена, в країні війна і багато хто намагається релокуватися до Європи в нормальні умови.

А купляти акції іноземних емітентів через таку українську фондову біржу — бути дурнем, бо продавати ці акції іноземних емітентів не можна під час дії військового стану згідно з постановою НБУ, вигідніше відкрити рахунок в Interactive Brokers і не ризикувати черговими санкціями РНБО, націоналізаціями з боку держави, банкрутствами і відкликаннями ліцензії від такої фондової біржі, ну і іншими способами відтискати бабло в громадян :)

Всі хто хоче реально кудись інвестувати — відкривають рахунок в Interactive Brokers і всі ці дитячі жарти з українськими фондовими біржами це дохлий номер на фоні IBKR, кількість акцій обмежена, продавати акції нормально не можна, в чому сенс заводити на ній рахунок, якщо є альтернатива у вигляді IBKR.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 липня 2024, 18:29
#
Поддерживаю .

если бы еще законодательство было бы умным , а то чтоб подтвердить уплату налогов на IB мне налоговики написали — нужно поехать в США , там взять справку из американской налоговой и заехать в посольство , перевести и заверить .

30 лет развития , электронные обмены … и …
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 липня 2024, 18:27
#
Это увлекательный аттракцион . У нас есть три биржи и целый регулятор для них — комиссия по ценным бумагам . Этот регулятор подал законопроект где родственникам начальника регулятора разрешалось владеть биржами . Парламент прошел , зеленский ветировал . Ну типа пришли с проверкой и раз дочка или жена стала совладельцем . В итоге , на сейчас две из трех бирж закрыты , а третья не проводит торги … ляпота …

а теперь вот еще одна нужна …

И это в нищей стране где дефицит капитала . Где назо зубами земли грызть чтоб шли инвестиции . Инвестиции — это не дядя из америки , это лишняя 1000 гривен от зарплаты . Только надо обеспечить прозрачность и отвественность .
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0
KievanEmpire
KievanEmpire
2 липня 2024, 19:01
#
Я убежден что Украинская фондовая биржа в будущем будет как Нью-Йорская, Токийская и тд
Мы все-таки умные ребята, ничем не хуже тех же японцев.
Будем богатыми и счастливыми.
Но сначала конечно нужно разобраться с внешним врагом.
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