Український банк вперше від початку великої війни залучив іноземного інвестора

Нідерландський фонд Good Growth Fund став акціонером «Банку Львів». Обсяг капіталу, який інвестує фонд, становить 4,5 млн євро . Про це повідомляє пресслужба банку. Це вперше після початку великої війни український банк залучає іноземні інвестиції.

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Загальний приріст капіталу «Банку Львів» склав 5,5 мільйона євро. Окрім DGGF, ще 1 мільйон євро вніс найбільший поточний акціонер банку — швейцарська компанія responsAbility Participations.

Що відомо про нового інвестора

Good Growth Fund — це нідерландський державний інвестиційний фонд, який працює у 70 країнах світу, інвестує в понад 50 проєктів та залучив майже 400 мільйонів євро капіталу.

Передісторія

У травні «Мінфін» повідомляв про те, що іноземний інвестор подав до НБУ заявку про купівлю акцій українського банку, але тоді не була відома назва самого банку.

Про «Банк Львів«

Банк Львів — це банк для малого та середнього бізнесу у Західному регіоні України. На кінець 2023 року посідав 30-е місце (з 64 банків) за своїми активами, які становили 252 млн євро, а кредитний портфель — 170 млн євро.