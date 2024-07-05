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5 липня 2024, 16:05

Український банк вперше від початку великої війни залучив іноземного інвестора

Нідерландський фонд Good Growth Fund став акціонером «Банку Львів». Обсяг капіталу, який інвестує фонд, становить 4,5 млн євро. Про це повідомляє пресслужба банку. Це вперше після початку великої війни український банк залучає іноземні інвестиції.

Нідерландський фонд Good Growth Fund став акціонером «Банку Львів».

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Загальний приріст капіталу «Банку Львів» склав 5,5 мільйона євро. Окрім DGGF, ще 1 мільйон євро вніс найбільший поточний акціонер банку — швейцарська компанія responsAbility Participations.

Що відомо про нового інвестора

Good Growth Fund — це нідерландський державний інвестиційний фонд, який працює у 70 країнах світу, інвестує в понад 50 проєктів та залучив майже 400 мільйонів євро капіталу.

Передісторія

У травні «Мінфін» повідомляв про те, що іноземний інвестор подав до НБУ заявку про купівлю акцій українського банку, але тоді не була відома назва самого банку.

Про «Банк Львів«

Банк Львів — це банк для малого та середнього бізнесу у Західному регіоні України. На кінець 2023 року посідав 30-е місце (з 64 банків) за своїми активами, які становили 252 млн євро, а кредитний портфель — 170 млн євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
5 липня 2024, 17:11
#
Респект!:)
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