У 2025 році нерівність доходів у Європейському Союзі дещо знизилася та досягла найменшого рівня за період статистичних спостережень, які ведуться з 2010 року. Водночас різниця між доходами найбагатших і найбідніших жителів Європи суттєво залежить від країни. Про це йдеться в аналізі Euronews Business, який порівняв рівень нерівності доходів у 34 європейських країнах.

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Де в Європі найбільша нерівність доходів

Коефіцієнт Джині вимірює нерівномірність розподілу доходів. Його значення коливається від 0, що означає повну рівність, до 100 — абсолютної нерівності, коли весь дохід отримує одна людина.

Показник розраховують на основі наявного доходу домогосподарств з урахуванням їхнього розміру та складу. Тобто йдеться про доходи після податків і соціальних трансфертів, а не лише про зарплати.

Найвищі показники нерівності в ЄС:

Болгарія — 37,7;

Латвія — 35,6;

Литва — 35,5;

Греція — 31,6;

Італія — 31,0.

Сербія, яка не є членом ЄС, також входить до групи країн із високою нерівністю доходів — 32,0. Для Чорногорії та Швейцарії в аналізі використовували дані за 2024 рік.

Болгарія залишається країною ЄС із найбільшим розривом у розподілі доходів. Її показник Джині у 2025 році становив 37,7, що трохи вище за середній рівень за попередні 15 років — 37,4.

Економісти пов'язують ситуацію з поєднанням кількох факторів: податковою системою, яка недостатньо перерозподіляє доходи, слабшими соціальними виплатами, значною різницею в доходах на ринку праці, неформальною економікою та регіональними диспропорціями.

Зокрема, Болгарія застосовує 10% плоский податок на доходи фізичних осіб без індивідуального неоподатковуваного мінімуму. Водночас непрямі податки, соціальні трансферти та структура ринку праці впливають на те, наскільки ефективно система зменшує нерівність.

У яких країнах доходи розподіляються найрівномірніше

Найнижчий коефіцієнт Джині в Європі за останніми доступними даними має Словаччина — 23,0. Далі йдуть:

Бельгія — 23,4;

Чехія — 24,0;

Словенія — 24,6;

Польща — 24,9.

У Словаччині низька нерівність пояснюється не лише перерозподілом доходів через податки та соціальні виплати, а й відносно невеликими відмінностями в доходах до оподаткування. Водночас це не означає відсутності соціальних проблем: окремі групи населення залишаються в уразливому становищі, а регіональні диспропорції зберігаються.

У Бельгії важливу роль відіграють масштабні податкові механізми, соціальні трансферти та інституціоналізований діалог між роботодавцями й працівниками.

Серед скандинавських держав одним із найрівномірніших розподілів доходів залишається Норвегія — 23,7. Проте Данія (28,2) та Швеція (28,6) за цим показником уже поступаються Польщі та Румунії. Фінляндія має коефіцієнт 27,1.

Німеччина, Франція, Іспанія та Італія — вище середнього рівня ЄС

У найбільших економіках Європейського Союзу нерівність доходів вища за середній показник блоку.

У 2025 році коефіцієнт Джині становив:

Німеччина — 30,1;

Франція — 30,4;

Іспанія — 30,8;

Італія — 31,0.

Для порівняння, середній показник ЄС становив 29,2.

Економісти пояснюють відмінності між країнами комбінацією чинників: структурою зайнятості, рівнем безробіття, зарплатами, продуктивністю, доступом до освіти, податковою системою та ефективністю соціальної політики.

Польща та Румунія скоротили нерівність найбільше

Однією з найпомітніших тенденцій останніх років стало зниження нерівності в Польщі та Румунії. Обидві країни мають показники Джині нижчі за власні середні значення за період 2010−2024 років.

У Румунії коефіцієнт Джині у 2025 році становив 27,3, що на 6,4 пункту нижче за середній рівень попередніх 15 років — 33,7. Це найбільше відхилення вниз серед країн, які аналізували.

У Польщі показник становив 24,9 — на 4,0 пункту нижче за історичне середнє. Сербія, Північна Македонія та Чорногорія також продемонстрували значне зниження нерівності порівняно зі своїми попередніми середніми значеннями.

За оцінками економістів, у Польщі та Румунії важливу роль відіграли економічне зростання, підвищення мінімальної зарплати, розширення соціальної політики та використання коштів ЄС.

Зокрема, ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності у Польщі зріс із 70% до 81% від середнього рівня ЄС у 2015−2025 роках. У Румунії — із 56% до 78%.

Ці зміни свідчать про економічне зближення країн із середнім рівнем доходів із більш розвиненими економіками Європи, хоча сам по собі показник ВВП на душу населення не відображає повністю розподіл доходів між населенням.

У яких країнах нерівність зростає

Попри загальне зниження нерівності в ЄС, у низці держав показник Джині у 2025 році був вищим за середній рівень за попередні 15 років.

Найбільше відхилення зафіксували в Угорщині — на 1,9 пункту. Далі йдуть Швеція (+1,6), Фінляндія (+1,3), Швейцарія (+1,0), Туреччина та Люксембург (+0,9).

Данія також має показник на 0,8 пункту вище за власне історичне середнє. Водночас Норвегія, навпаки, демонструє нижчий рівень нерівності, ніж у попередні роки.

Економісти пов'язують тенденції у Швеції та Фінляндії, зокрема, з економічними труднощами, проблемами на ринку праці та безробіттям.

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Туреччина залишається країною з найбільшим розривом доходів у Європі

Якщо враховувати не лише членів ЄС, а всі 34 країни, які аналізували, найбільша нерівність доходів зафіксована в Туреччині. У 2025 році її коефіцієнт Джині становив 43,9.

Це майже на 15 пунктів більше за середній показник Європейського Союзу. Туреччина також демонструє значно вищу нерівність, ніж у середньому за 2010−2024 роки, коли коефіцієнт становив 43,0.

За оцінками OECD, значні відмінності в доходах у Туреччині пов'язані з нерівністю в доступі до освіти, навичок та можливостей заробітку, а також із системою податків і соціальних виплат, яка має обмежені можливості для перерозподілу доходів.

Таким чином, у 2025 році нерівність доходів у ЄС дещо знизилася, але різниця між країнами залишається значною. Польща та Румунія демонструють прогрес у скороченні розриву, тоді як Болгарія, Латвія та Литва залишаються серед держав із найбільш нерівномірним розподілом доходів. Водночас Туреччина має найвищий показник серед усіх 34 європейських країн, охоплених аналізом.

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