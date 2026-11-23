Уже цього тижня в сесійний зал можуть винести законопроєкт, який визначає правила оподаткування криптовалюти (№ 10225-д). «Мінфін» розбирався, скільки і як сплачуватимуть податки власники крипти і які важливі для користувачів питання поки залишаються відкритими.

Україна отримала від Європейського Союзу 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший транш за весь час реалізації програми. Загалом із середини 2024 року обсяг отриманого фінансування перевищив 40 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зміцнення гривні, яке спостерігалося минулого тижня, може добігати кінця. Тимчасові фактори, що підтримували національну валюту, поступово вичерпуються, тоді як фундаментальні причини девальваційного тиску залишаються. На тижні 23−28 листопада 2026 року курс долара на міжбанку може повернутися до 45,20−45,60 грн, а в банках — до 45,50−46,00 грн. Про це пише фінансовій аналітик Андрій Шевчишин.

У жовтні 2026 року промислова інфляція в Україні сповільнилася до 33,4% у річному вимірі проти 38,4% у вересні. Водночас порівняно з попереднім місяцем ціни виробників промислової продукції зросли на 1,1%. Попри уповільнення, річне подорожчання залишається вищим за 33% уже дев'ятий місяць поспіль. Про це йдеться в даних Держстату.

Робота з валютними операціями змушує бухгалтерів регулярно шукати курси на потрібну дату, перевіряти їх і вручну переносити в облікову систему. Це дійсно забирає багато часу та потребує неабиякої концентрації. Ба більше, ручні перевірки створюють додаткові ризики помилок, особливо коли курс постійно змінюється.