У Марокко працює один із найбільших сонячних енергетичних комплексів у світі — Noor Ouarzazate, встановлена потужність якого становить 580 МВт. Його особливість у тому, що виробництво електроенергії не припиняється із заходом сонця: частина комплексу накопичує тепло протягом дня, а потім використовує його для роботи турбін уночі. Як влаштована ця система та чому вона стала важливою частиною енергетичної стратегії країни?
Тисячі дзеркал і 580 МВт: як сонячна електростанція в Марокко працює вночі
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Як працює сонячна електростанція, що виробляє струм уночі
Сонячний комплекс Noor Ouarzazate розташований поблизу міста Уарзазате в Марокко — регіоні з високою сонячною інсоляцією. Його побудувала саудівська компанія ACWA Power. Проєкт почав працювати у 2016 році, а на його реалізацію залучили понад $3 млрд міжнародного фінансування.
За даними Світового банку, комплекс має встановлену потужність 580 МВт і здатний забезпечувати електроенергією понад мільйон людей.
На відміну від звичайних сонячних електростанцій, Noor поєднує дві технології: сонячну теплову та фотоелектричну енергетику. Перша дозволяє не лише використовувати сонячне випромінювання для виробництва електроенергії, а й накопичувати отримане тепло, щоб продовжувати генерацію після настання темряви.
Комплекс складається з чотирьох окремих електростанцій:
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Noor I — потужність 160 МВт. Почала працювати у 2016 році та використовує циліндро-параболічні колектори.
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Noor II — потужність 200 МВт. Також використовує технологію сонячної теплової енергетики з накопиченням тепла.
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Noor III — потужність 150 МВт. Працює за технологією сонячної вежі.
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Noor IV — потужність 70 МВт. Це фотоелектрична установка, яка перетворює сонячне випромінювання безпосередньо на електроенергію.
Разом вони формують комплекс загальною встановленою потужністю 580 МВт.
Тисячі дзеркал і вежа заввишки 250 метрів
Найбільш незвична частина комплексу — електростанція Noor III. Її центральний елемент — вежа заввишки приблизно 250 метрів, навколо якої розташовані тисячі спеціальних дзеркал.
Вони називаються геліостатами. Кожне дзеркало відстежує положення Сонця та спрямовує сонячні промені на приймач, розташований на верхівці вежі.
Завдяки такій системі сонячне випромінювання концентрується в одній точці, де утворюється висока температура. Отримане тепло передається розплавленим солям, які здатні його накопичувати.
Коли сонце заходить, накопичене тепло використовують для виробництва пари. Вона приводить у рух турбіну, яка генерує електроенергію.
За даними джерела, Noor III має систему теплового накопичення приблизно на сім годин. Тобто електростанція може продовжувати виробляти струм і після того, як сонячне випромінювання зникає.
Системи накопичення тепла є також у Noor I та Noor II. Вони дозволяють переносити частину виробництва електроенергії на вечірні та нічні години.
Навіщо Марокко розвиває сонячну енергетику
Розвиток комплексу Noor пов'язаний із прагненням Марокко зменшити залежність від імпортних енергоресурсів. Країна має значні запаси сонячної та вітрової енергії, але не володіє великими власними запасами нафти й газу.
На момент початку реалізації проєкту Марокко на 95% залежало від імпорту для задоволення потреб у первинній енергії. Це робило країну вразливою до коливань міжнародних цін на паливо.
Тому розвиток відновлюваної енергетики став одним із напрямів державної енергетичної стратегії.
За даними Міністерства енергетичного переходу Марокко, відновлювані джерела вже становлять близько 44% встановленої електричної потужності країни. Офіційна мета — збільшити цей показник до понад 52% до 2030 року.
Сонячний комплекс Noor Ouarzazate став одним із найбільших проєктів у цьому напрямі. Його особливість не лише в масштабі генерації, а й у можливості використовувати накопичену вдень сонячну енергію після настання темряви.
Редакторська примітка: я б залишив саме таку структуру. Вона розкриває заголовок поступово: спочатку пояснює нічну генерацію, потім показує, як працюють дзеркала й теплова вежа, а наприкінці дає ширший енергетичний контекст Марокко.
Також важливо: у тексті використано формулювання «може забезпечувати електроенергією понад мільйон людей», а не твердження, що комплекс фактично підключений до мільйона споживачів. Це точніше відповідає джерелу.
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