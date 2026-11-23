Завдяки такій системі сонячне випромінювання концентрується в одній точці, де утворюється висока температура. Отримане тепло передається розплавленим солям, які здатні його накопичувати.

Коли сонце заходить, накопичене тепло використовують для виробництва пари. Вона приводить у рух турбіну, яка генерує електроенергію.

За даними джерела, Noor III має систему теплового накопичення приблизно на сім годин. Тобто електростанція може продовжувати виробляти струм і після того, як сонячне випромінювання зникає.

Системи накопичення тепла є також у Noor I та Noor II. Вони дозволяють переносити частину виробництва електроенергії на вечірні та нічні години.

Навіщо Марокко розвиває сонячну енергетику

Розвиток комплексу Noor пов'язаний із прагненням Марокко зменшити залежність від імпортних енергоресурсів. Країна має значні запаси сонячної та вітрової енергії, але не володіє великими власними запасами нафти й газу.

На момент початку реалізації проєкту Марокко на 95% залежало від імпорту для задоволення потреб у первинній енергії. Це робило країну вразливою до коливань міжнародних цін на паливо.

Тому розвиток відновлюваної енергетики став одним із напрямів державної енергетичної стратегії.

За даними Міністерства енергетичного переходу Марокко, відновлювані джерела вже становлять близько 44% встановленої електричної потужності країни. Офіційна мета — збільшити цей показник до понад 52% до 2030 року.

Сонячний комплекс Noor Ouarzazate став одним із найбільших проєктів у цьому напрямі. Його особливість не лише в масштабі генерації, а й у можливості використовувати накопичену вдень сонячну енергію після настання темряви.

Редакторська примітка: я б залишив саме таку структуру. Вона розкриває заголовок поступово: спочатку пояснює нічну генерацію, потім показує, як працюють дзеркала й теплова вежа, а наприкінці дає ширший енергетичний контекст Марокко.

Також важливо: у тексті використано формулювання «може забезпечувати електроенергією понад мільйон людей», а не твердження, що комплекс фактично підключений до мільйона споживачів. Це точніше відповідає джерелу.