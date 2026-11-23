Робота з валютними операціями змушує бухгалтерів регулярно шукати курси на потрібну дату, перевіряти їх і вручну переносити в облікову систему. Це дійсно забирає багато часу та потребує неабиякої концентрації. Ба більше, ручні перевірки створюють додаткові ризики помилок, особливо коли курс постійно змінюється.

Бухгалтерам більше не потрібно вручну відстежувати курси валют і вносити їх у звітність: API автоматично отримує актуальні та історичні дані й передає їх для облікових операцій, заощаджуючи час і зменшуючи ризик помилок. Фото: Pexels

Але тепер цю рутину можна автоматизувати за допомогою API для бухгалтерського обліку та звітності: система самостійно отримує актуальні або історичні валютні дані та використовує їх у розрахунках.

5 ситуацій, де API реально виручає

Потрібен курс НБУ на дату операції. Замість пошуку потрібного дня в архіві система може автоматично запросити курс за заданою датою та валютою. Це зручно як для поточних операцій, так і для роботи з документами за попередні періоди. Потрібно звірити валютні суми. Якщо компанія регулярно проводить операції в різних валютах, курс можна автоматично підтягувати до внутрішньої системи й використовувати в розрахунках та звірках. Потрібні дані для договору. В API Minfin for Developers передбачені окремі запити для отримання курсів для договорів за датою та валютою. Потрібен не тільки офіційний курс НБУ. Через API доступні також дані міжбанку, комерційних банків, обмінників, Visa та Mastercard. Тому різні процеси компанії можуть отримувати дані з потрібного для них джерела. Потрібно налагодити роботу з курсами у внутрішній системі. Minfin for Developers можна інтегрувати через REST API з ERP, CRM та іншими системами компанії, щоб валютні дані автоматично надходили туди, де бухгалтер використовує їх у роботі.

Менше рутини — менше шансів помилитися

Економія часу — не єдина перевага автоматизації. Адже кожне ручне перенесення даних залишає місце для помилки: можна вибрати сусідню дату, перенести не те значення, використати курс з іншого джерела або залишити в таблиці вчорашні дані.

Особливо критичним це стає в періоди валютних коливань. Якщо курс змінився, використання старого значення вже може вплинути на результат розрахунку.

API прибирає один із таких ризиків: потрібне значення надходить у систему автоматично відповідно до заданих параметрів. Бухгалтеру залишається контролювати правильність самого облікового процесу, а не займатися перенесенням цифр між системами.

Як це працює в реальній робочій ситуації

Припустімо, бухгалтеру потрібно провести операцію в євро за 15 жовтня. Порівняймо, який шлях потрібно пройти без автоматизації та з API.

без API: відкрити джерело курсів — знайти EUR — вибрати 15 жовтня — перевірити курс — скопіювати значення — перенести його в облікову систему — провести розрахунок;

з API: система отримує дату й валюту — автоматично запитує потрібний курс — отримує значення — використовує його в розрахунку.

А якщо таких операцій десятки чи сотні на місяць, різниця вже не в кількох кліках, а в годинах ручної роботи.

З API Minfin точно простіше

Якщо робота з валютними курсами — регулярна частина бухгалтерських процесів, немає потреби щоразу шукати потрібні дані та переносити їх вручну. API Minfin for Developers може робити це автоматично: отримувати актуальні та історичні курси й передавати їх у систему, де вони потрібні.

Не витрачайте час на пошук і перенесення даних, які ваша система може отримувати автоматично. Залиште робочі години на важливіші, стратегічні завдання.