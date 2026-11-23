У понеділок, 23 листопада 2026 року, в Україні суттєво знизилися середні ціни на бензин і дизельне пальне. Бензин А-95 подешевшав на 2,17 грн — до 83,68 грн за літр, а дизпальне — на 1,60 грн, до 98,67 грн за літр. Про це свідчать дані порталу «Мінфін» із посиланням на Консалтингову групу «А-95».

Найбільше за день подешевшав бензин А-92 — одразу на 3,36 грн за літр.

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Як змінилися ціни на пальне

За даними моніторингу, зниження цін охопило всі основні марки бензину та дизельне пальне.

Найбільше за день подешевшав бензин А-92 — одразу на 3,36 грн за літр.

Скільки коштує пальне у великих мережах АЗС

За наведеними у повідомленні Укрінформу даними, 23 листопада ціни на пальне у великих мережах відрізнялися на кілька гривень за літр.

Серед зазначених мереж найдешевший бензин А-95 пропонувала «Укрнафта» — 79,90 грн/л. Найнижча ціна дизельного пального була в мережі «Авантаж 7» — 94,95 грн/л.

Найдорожче А-95 продавали ОККО та WOG — по 87,90 грн/л. Різниця між мінімальною та максимальною ціною бензину серед зазначених мереж становила 8 грн на літрі.

Для автомобіля з баком на 50 літрів така різниця означає до 400 грн економії на одній заправці.

Як змінилися ціни за місяць

Зниження цін на бензин і дизель триває від початку листопада. За даними «Мінфіну», 2 листопада середня вартість бензину А-95 становила 90,08 грн/л, а дизельного пального — 104,50 грн/л.

Станом на 23 листопада А-95 подешевшав на 6,40 грн за літр, або приблизно на 7,1%. Дизельне пальне за цей період втратило в ціні 5,83 грн, або 5,6%.

Водночас автогаз рухався в протилежному напрямку. На початку місяця його середня ціна становила 58,41 грн/л, а 23 листопада — 62,17 грн/л. Подорожчання за цей період становило 3,76 грн, або близько 6,4%.

Подальша динаміка цін залежатиме від вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках, валютного курсу, логістичних витрат та цінової політики мереж АЗС.