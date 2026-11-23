Українські аграрії дедалі гостріше відчувають наслідки війни: на складах накопичується нереалізоване зерно, ціни на внутрішньому ринку падають, а доступ до банківського фінансування ускладнюється. Генеральний директор одного з найбільших зернових експортерів України «Нібулон» Андрій Вадатурський прогнозує , що перші випадки банкрутства аграрних підприємств можуть з'явитися вже навесні. За його словами, виробники вичерпують фінансові резерви, а проблеми з експортом і зростання витрат на пальне та добрива посилюють тиск на галузь.

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Чому українські аграрії опинилися під загрозою банкрутства

В інтерв'ю Bloomberg Вадатурський зазначив, що український агросектор, який формує понад половину експортних надходжень країни, опинився в умовах дедалі сильнішого фінансового тиску.

За його оцінкою, аграрії поступово вичерпують запаси коштів, які дозволяли їм підтримувати діяльність під час повномасштабної війни. Ситуацію ускладнюють накопичення зерна, яке не вдається продати, зниження внутрішніх цін на агропродукцію та зростання вартості пального й добрив.

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Ситуацію ускладнює скорочення доступу до кредитів. Банки стають обережнішими у фінансуванні аграрного бізнесу, через що виробникам дедалі складніше залучати кошти для поточної діяльності.

«Я очікую, що вже навесні з'являться перші випадки банкрутства. Приплив коштів зменшується. Українські експортери та фермери відчувають тиск з усіх боків», — зазначив Вадатурський.

Фінансові труднощі можуть позначитися не лише на роботі підприємств у поточному сезоні. За словами керівника «Нібулону», брак коштів обмежуватиме інвестиції в наступну посівну кампанію. Це, своєю чергою, може призвести до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції.

Експорт зерна скоротився більш ніж на третину

Однією з причин фінансового тиску на аграріїв залишається погіршення ситуації з експортом. Із липня 2026 року Росія та Україна посилили атаки на зернову інфраструктуру одна одної. Це призвело до перебоїв із постачанням, а частина врожаю залишилася нереалізованою.

Росія також активізувала удари по українських переробних підприємствах, що створює додаткові труднощі для аграрного сектору.

Масштаб проблеми відображає статистика експорту. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, сформованими на основі інформації Державної митної служби, станом на 16 листопада 2026 року від початку маркетингового року 2026/2027 Україна експортувала 7,218 млн тонн зернових і зернобобових.

За аналогічний період попереднього маркетингового року обсяг поставок становив 11,468 млн тонн. Таким чином, експорт скоротився на 37,1%.

Найбільше знизилися обсяги експорту окремих культур:

Пшениця — 4,157 млн тонн проти 7,09 млн тонн роком раніше. Скорочення становило 41,4%.

Кукурудза — 518 тис. тонн проти 3,02 млн тонн. Падіння сягнуло 82,8%.

Ячмінь — 518 тис. тонн проти 1,156 млн тонн. Експорт скоротився на 55,2%.

Лише за період із 1 до 16 листопада Україна експортувала 668 тис. тонн зернових і зернобобових, з яких 383 тис. тонн припало на пшеницю.

Скорочення експорту, накопичення нереалізованого врожаю та зростання виробничих витрат посилюють фінансову кризу в аграрному секторі. Якщо ситуація з постачанням і фінансуванням не покращиться, українські аграрії можуть зіткнутися з першими банкрутствами вже навесні, а нестача коштів поставить під загрозу проведення наступної посівної кампанії.

Передумови аграрної кризи

Проблеми українського агросектору почали загострюватися ще влітку 2026 року на тлі погіршення експортної логістики. Як писав «Мінфін», за період із 1 до 13 серпня Україна експортувала 790,7 тис. тонн агропродукції — на 57,2% менше, ніж за аналогічний період липня. Найбільше скорочення відбулося в зерновому сегменті, зокрема через падіння перевезень через морські порти Одеси.



На тлі погіршення ситуації держава почала розглядати додаткові механізми підтримки виробників, зокрема податкові послаблення. У листопаді 2026 року запропонували дозволити аграріям у 2027−2028 роках зберігати статус платників єдиного податку четвертої групи навіть за зміни структури доходів, а також переглянути порядок нарахування мінімального податкового зобов'язання. Зміни покликані полегшити податковий тягар для аграріїв, проте, як 18 листопада писав «Мінфін», вони не усувають основних труднощів галузі — проблем зі збутом урожаю, експортом та дефіцитом обігових коштів.