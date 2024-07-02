Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум

Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2025−2027 роки. В ній пропонується залишити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року.

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Деталі

В документі йдеться, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

У 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

дітей віком до шести років — 2563 гривні;

дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.

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