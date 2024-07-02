Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2024, 13:46

Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум

Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2025−2027 роки. В ній пропонується залишити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року.

Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2025−2027 роки.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

В документі йдеться, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року.

У 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

  • дітей віком до шести років — 2563 гривні;
  • дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;
  • працездатних осіб — 3028 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.

Читайте: З 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата та низка інших виплат. Як змінилася сума виплат

Мінімальна заробітна плата у 2025 — 2027 роках буде 8 тисяч грн, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році».

Оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році.

Нагадаємо

З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+27
bonv
bonv
2 липня 2024, 13:58
#
Гірше ж точно не буде ©
+
+12
bonv
bonv
2 липня 2024, 13:59
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності .
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
+
+56
TAN72
TAN72
2 липня 2024, 14:04
#
Себя минималку нехай оставят и живут на неё.
+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 14:33
#
Тобто пенсії і соц. виплати рости не будуть відповідно, плюс, для тих хто не в курсі, якщо у вас штраф або борг перед кредитором перевищує 20 розмірів мінімальних зарплат — у вас можуть конфіскувати вашу нерухомість, зараз це 160 тисяч гривень, тобто якщо у вас борг 160+ тисяч грн — у вас конфіскують нерухомість, продають на аукціоні, сплачують примусово з цієї суми борг/штраф, а решту типу вам повертають.

+
+45
tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 14:34
#
«Мінімальна заробітна плата у 2025 — 2027 роках буде 8 тисяч грн, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році»

який рівень яких «гарантій», чи інфляція в 2025—2027 роках піде з України?
+
+57
Mini Mi
Mini Mi
2 липня 2024, 15:10
#
От так мораторий на тарифы превратился в мораторий на зарплаты и пенсии.
+
+11
financialGenius
financialGenius
2 липня 2024, 15:25
#
Я бы советовал женщинам — вывозить своих детей и устраиваться в Германии , что-то с каждым месяцев все «лучше» и «лучше» новости… пока не закрыли и вам и вашим детям границы ну и пока Германия принимает, хотя что закроют границы всем более вероятно что ЕС перестанет принимать.
+
0
Criptor82
Criptor82
2 липня 2024, 16:01
#
Геній, а яку пораду ви дасте їх чоловікам? А може наші жінки не відмовились би від Швейцарії. Скільком сім'ям ви готові надати у себе притулок? :)) то може краще ви там в Швейцарії організуєте якусь науково-практичну конференцію як допомогти пересічному українцю та зберете трохи грошей зі своїх колег банкірів, які останні 30 років непогано заробили на відмиванні капіталів російських резидентів?
+
+13
SamBB
SamBB
2 липня 2024, 15:37
#
Це зараз вже в районі 195 баксів, а в 27-мому буде 140…
І кого вони хочуть повернути з Європи в країну де така зелена благодать буде? Та звідсіля здриснуть всі хто ще не виїхав.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 липня 2024, 17:57
#
Так никто не вернётся вы о чем? С каждым днём уровень репрессивных и просто идиотских законов растет огромными темпами, да и они не выполняются и условное ТЦК вам может проломить череп, а потом даже на спецкомисии сидеть и улыбаться и ничего никому не будет.
+
+15
veritas69
veritas69
2 липня 2024, 16:19
#
Головне держ.службовцям вчасно підвищувати ЗП, це ж на них економіка тримається
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами