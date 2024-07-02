Кабмін затвердив бюджетну декларацію на 2025−2027 роки. В ній пропонується залишити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні 2024 року.
Кабмін пропонує заморозити «мінімалку» та прожитковий мінімум
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Деталі
В документі йдеться, що прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025—2027 роки встановлено на рівні 2024 року.
У 2025—2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
- дітей віком до шести років — 2563 гривні;
- дітей віком від шести до 18 років — 3196 гривень;
- працездатних осіб — 3028 гривень;
- осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривню.
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Мінімальна заробітна плата у 2025 — 2027 роках буде 8 тисяч грн, «що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році».
Оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році.
Нагадаємо
З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік».
Коментарі - 11
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
який рівень яких «гарантій», чи інфляція в 2025—2027 роках піде з України?
І кого вони хочуть повернути з Європи в країну де така зелена благодать буде? Та звідсіля здриснуть всі хто ще не виїхав.