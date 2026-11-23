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Наказ Міністерства культури України № 1648 датований 23 листопада 2026 року. Ним затверджено два окремі документи: критерії для підприємств, установ та організацій у сфері культури та аналогічні вимоги для інформаційної сфери.

Рішення ухвалили з урахуванням урядового порядку визначення підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також документ враховує потреби Збройних сил України та інших військових формувань.

Правовою основою наказу стали, зокрема, постанова Кабінету Міністрів № 76 від 27 січня 2023 року та зміни до неї, затверджені постановою № 650 від 5 червня 2024 року. Також у документі є посилання на постанову уряду № 1328 від 23 жовтня 2026 року.

Хто зможе отримати статус критично важливого у сфері культури

Нові критерії охоплюють як державні установи, так і підприємства приватного сектору. При цьому вимоги відрізняються залежно від виду діяльності організації.

Зокрема, до переліку можуть увійти державні некомерційні товариства, державні підприємства, установи та організації, які:

здійснюють діяльність у сфері культури та мають статус національних;

формують і зберігають державну частину Музейного фонду України та внесені до відповідних урядових переліків музеїв і заповідників;

працюють у сферах освіти, науки або культури, надають грантову чи іншу підтримку за державні кошти або забезпечують діяльність державних художніх колективів, беруть участь у реалізації основних завдань і політик Мінкульту та належать до сфери його управління.

Окремий блок вимог стосується кінематографії. Так, претендувати на відповідність критеріям зможуть організації, які протягом попереднього календарного року провели щонайменше 500 кінопоказів не менш ніж у 10 областях України. Важлива умова — не менше 20% таких показів мають бути некомерційними та призначеними для військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та інших визначених категорій глядачів.

Ще одна категорія — виробники національного кіно, які на дату звернення здійснюють виробництво фільму за рахунок коштів державного бюджету, перемогли у мистецькому конкурсі та уклали відповідний договір.

Критерії також поширюються на розробників інноваційної продукції, концептуальних рішень і технологій для кінематографії. Однак самої розробки недостатньо: її унікальність має бути підтверджена охоронним документом — наприклад, патентом або свідоцтвом. Крім того, протягом року перед зверненням такі організації повинні брати участь у профільних міжнародних або українських технічних виставках у сфері кінематографії, популяризуючи Україну та національного виробника.

Окремо визначені вимоги до підприємств із КВЕД 59.11, 59.12, 59.13 та 59.14, які займаються виробництвом кінофільмів, відеофільмів, телевізійних програм, поствиробництвом і розповсюдженням кіно- та відеопродукції. Вони зможуть претендувати на відповідність критеріям, якщо протягом року перед зверненням забезпечили створення розгорнутих (адаптованих) субтитрів для людей із порушеннями слуху та/або українськомовних аудіоописів для щонайменше 30 повнометражних фільмів.

Ще один напрям — підприємства кінематографії, які працюють не менше трьох років, мають відповідні КВЕДи та внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів. Для них передбачено три альтернативні умови. Протягом двох років до подання звернення вони мають виконати хоча б одну з них:

виробити щонайменше один національний повнометражний або чотири національні короткометражні фільми;

забезпечити розповсюдження загалом не менше шести національних повнометражних фільмів в Україні (щонайменше у 10 областях) та/або за кордоном;

організувати щонайменше чотири закордонні культурно-мистецькі заходи з демонстрацією національних фільмів, які мають англомовну звукову доріжку та/або субтитри мовою країни проведення заходу. Такі заходи мають бути спрямовані на популяризацію України у світі.

Нові правила передбачають можливість отримання відповідного статусу і для частини книжкового бізнесу. Йдеться про підприємства, які протягом останніх 12 місяців реалізували щонайменше два проєкти зі створення книжкових видань (за винятком навчальної та навчально-методичної літератури), їх презентації, просування та продажу.

При цьому проєкти мають передбачати промоцію щонайменше у восьми областях України та/або двох іноземних країнах. Також підприємство повинно бути зареєстроване в Україні не пізніше 1 січня 2022 року, здійснювати основну діяльність за КВЕД 58.11 «Видання книг» і бути внесеним до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Крім того, окремий критерій передбачено для організацій, які працюють не менше двох років і беруть участь у реалізації основних завдань, функцій та політик Міністерства культури. Для них необхідне погодження з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

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Які медіа та інформаційні підприємства зможуть претендувати на статус

В інформаційній сфері критерії охоплюють національні підприємства, установи й організації, а також суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіасервісів іномовлення та суспільних аудіовізуальних медіасервісів.

Окрему увагу приділили підприємствам, які забезпечують виробництво та трансляцію цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом».

Відповідати критеріям зможуть:

суб'єкти у сфері лінійних аудіовізуальних медіа, які забезпечують виробництво програмного наповнення та/або трансляцію марафону;

підприємства, які на постійній основі за договорами з такими медіа виробляють для марафону не менше 10 годин аудіовізуального контенту на місяць. Сукупна вартість такого контенту має становити не менше 1 млн грн;

підприємства, які надають послуги з оренди техніки, творчі, інформаційні редакційні, спеціалізовані або технічні послуги, безпосередньо пов'язані з виробництвом та/або трансляцією марафону. Вартість таких послуг має становити не менше 1 млн грн на місяць.

Таким чином, критерії поширюються не лише на телеканали та безпосередніх виробників програм, а й на компанії, які забезпечують технічну, творчу та іншу роботу марафону за відповідними договорами.

Ще одна категорія — підприємства, установи та організації, які виготовляють офіційні друковані видання органів державної влади та місцевого самоврядування. Йдеться про видання Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного судів, центральних органів виконавчої влади й інших державних органів, якщо вони призначені для офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, рішень та інформації, яка підлягає обов'язковому опублікуванню.

Окремі вимоги встановлені для провайдерів аудіовізуальних сервісів. Їхні послуги мають включати щонайменше 100 телеканалів вітчизняного виробництва, а середньомісячний чистий дохід за останньою фінансовою звітністю повинен становити не менше 500 тис. грн. Цей показник має підтверджуватися звітом про фінансові результати, поданим у встановленому порядку.

Також критерії передбачають можливість визначення важливими для інформаційної сфери провайдерів, які здійснюють діяльність на територіях, включених до відповідного переліку територій бойових дій або тимчасово окупованих територій. Водночас у документі встановлені винятки для територій активних бойових дій та тимчасової окупації, для яких не визначено дати завершення відповідного статусу.

Підставою для отримання статусу можуть бути й перемоги у мистецьких конкурсах у межах президентської ініціативи зі створення українського культурного продукту «Тисячовесна». Це стосується підприємств, установ та організацій, які забезпечують виготовлення або створення відповідних проєктів і творів. Окремо згадується державне некомерційне товариство у сфері управління Мінкульту, яке забезпечує підготовку та проведення заходів цієї ініціативи.

Для друкованих медіа передбачено окрему умову: вони мають бути залучені відповідно до наказу Мінкульту до проведення інформаційних кампаній у регіонах, включених до переліку територій бойових дій або тимчасово окупованих Росією. При цьому наклад видання повинен становити не менше 1 тис. примірників.

Нові критерії також охоплюють підприємства, які виготовляють або зберігають шкільні підручники. Виробники видавничої продукції мають бути внесені до відповідного державного реєстру та протягом попереднього календарного року забезпечити виготовлення щонайменше:

100 тис. примірників шкільних підручників;

2 тис. примірників шкільних підручників шрифтом Брайля.

Важливо, що виготовлення має здійснюватися на замовлення видавців, які видають такі підручники за рахунок державного бюджету. Альтернативою є надання послуг зі зберігання не менше 2 млн примірників у резервному фонді підручників і посібників для забезпечення учнів та педагогічних працівників.

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Чи достатньо відповідати одному критерію

Наказ № 1648 прямо встановлює, що підприємства, установи та організації можуть бути визначені такими, що мають важливе значення для відповідних галузей національної економіки, якщо відповідають одному або більше затвердженим критеріям.

Водночас відповідність галузевому критерію не означає автоматичного отримання статусу критично важливого підприємства. Вона є підставою для відповідного визначення в межах загального урядового порядку.

Окремо наказ передбачає, що Державне агентство України з питань кіно має утворити комісію з визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для національної економіки у сфері кінематографії. Агентство також здійснюватиме відповідне визначення за окремими критеріями, передбаченими для цієї галузі.

Новий наказ скасовує низку попередніх нормативних документів, зокрема наказ № 67 від 7 лютого 2025 року та зміни до нього, затверджені у 2025−2026 роках. Отже, раніше затверджені галузеві критерії замінюються новими.

Документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Тому саме дата офіційної публікації, а не дата підписання наказу, визначатиме початок дії нових правил.

Нагадаємо

Уряд шукає механізми поповнення Збройних сил України, залучаючи до цього процесу бізнес. Одна з можливих моделей, про яку повідомили в листопаді 2026 року, передбачає 100% бронювання військовозобов'язаних працівників підприємства в обмін на регулярне направлення частини персоналу на військову службу.