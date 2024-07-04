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4 липня 2024, 14:18

Звіт НБУ: Прибуток регулятора скоротився на понад 100 млрд грн у 2023 році

Нацбанк України отримав 130,6 млрд грн прибутку у 2023 році, що на 102 млрд грн менше, ніж за попередній рік. Про це свідчать дані Консолідованої фінансової звітності НБУ за 2023 рік, яку опублікував голова парламентського комітету з фінансів та податків Данило Гетманцев.

Нацбанк України отримав 130,6 млрд грн прибутку у 2023 році, що на 102 млрд грн менше, ніж за попередній рік.
Фото:depositphotos

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Як змінився прибуток

Процентні доходи — основний фактор впливу на прибуток НБУ, йдеться у звіті.

Сума процентних доходів, основним джерелом яких є цінні папери та кредити, надані банкам, проти 2022 року збільшилася та становила 126 млрд грн.

Сума процентних видатків збільшилася у 2,1 раза і становила у 2023 році 98,9 млрд грн насамперед через збільшення видатків за депозитними сертифікатами НБУ, що пов'язано зі збільшенням обсягів операцій у разі зменшення середньозважених відсоткових ставок з 23% станом на кінець 2022 року до 16,40% станом на кінець 2023 року.

Водночас відбулося збільшення витрат на зобов'язання перед МВФ, за якими сплачуються відсотки.

У 2023 році результат від зміни валютних курсів був позитивним і становив 63,5 млрд грн (у 2022 році — 175,6 млрд грн).

Адміністративні та інші витрати Національного банку збільшилися на 5% — з 6,6 млрд грн у 2022 до 7 млрд грн у 2023 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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