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4 липня 2024, 16:13

Нацбанк введе обмеження для переказу з картки на картку. Проводяться обговорення

Національний банк введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

Національний банк введе обмеження для переказу з картки на картку.

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Що відомо

«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоб політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», — сказав Пишний.

Читайте: НБУ готує обмеження для p2p-переказів: як їх обійти та не постраждати від фінмону

За його словами, представники НБУ «зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо».

«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — повідомив голова НБУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+123
tckgoblinu
tckgoblinu
4 липня 2024, 16:26
#
Вони там обкурилися чи як? Кончені якісь, зараз би під час війни забороняти людям переказувати кошти, це яке вже обмеження від НБУ, трете чи четверте буде? Збилися з рахунку.

p. s.Скоро буде «На дворі був 2025 рік, НБУ заборонило переказувати з картки на картку більше 1.000 гривень»
+
+15
Дядя Бодя
Дядя Бодя
4 липня 2024, 16:55
#
Через iban обмеження нема наче, але там комісія.
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
4 липня 2024, 17:44
#
Немає там комісій
+
+39
Oleb
Oleb
4 липня 2024, 18:08
#
Там без комісії, але 80% людей не знають що це, і коли кидаєш їм реквізити і IBAN рахунком то у них відразу асоціація що треба іти в касу ощадбанка стояти чергу =(
+
0
vfp
vfp
4 липня 2024, 17:00
#
Хлібом не годуй, дай поволати
чи кожний пересічний відправляє комусь за щось більше 100кіло за місяць?

«заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявив про готовність регулятора лімітувати кількість вихідних p2p-переказів між рахунками фізосіб із зазначенням граничної суми — не більше 30 перерахувань на суму 100 тис. грн на місяць. «
до речі, от вам і 1000 грн на день)
+
+39
OVV77
OVV77
4 липня 2024, 17:34
#
Яка нах… різниця хто і як користується своїми коштами, чому ці недоумки вирішила, що мають право мене в чомусь обмежувати? Це вже як в КНДР. Дорвався дурний до влади
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
4 липня 2024, 18:02
#
Яка різниця, хто кому що відправляє, це не собача справа чинуш, які сують свій ніс, куди не треба. В цьому є концептуальне питання. Сьогодні вам забороняють вже більше 2к$ на місяць відправляти, завтра будете за талонами ходити на дозвіл купити ковбасу.
+
+15
viicore
viicore
4 липня 2024, 18:02
#
Так ви визначтесь вже у нас зубожіння чи ні? Бо кажуть що майже вся країна живе на 6500грн зп, їм щоб назбирати на один місячний ліміт потрбіно працювати кілька років. Чи може у нас вже майже всі заробляють по 100 тис грн на місяць і дружині на ноготочки кидають більше і це може стати проблемаю? Я не уявляю кому може знадобитись не в професійній діяльності як фоп такі суми кидати, це 100% ухилення від сплати податків. У фопа ліміт десь 600 тис на місяць чи навіть більше, хоча там річний і ти можеш хоч 8 лямів собі засадити, а потім ганаяти фоп своєї бабусі а наступного місяця дідуся. Проблема висмоктана з пальця чи з іншого місця.
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
4 липня 2024, 18:18
#
Багато людей заробляють по 100 тис грн і в багато разів більше. Їм що тепер, не жити? Чи цуратись цього, бо в моді ниття про зубожіння? Давай уравніловку, кожному по мінімальній зарплаті 6500грн., от тоді заживемо. Совок якійсь. Я не уявляю, щоб десь в США забороняли вільних рух грошей, або в ЄС. Якщо проблема в несплаті податків, то є методи вирішення цього не через одне місце.
+
+15
milon
milon
4 липня 2024, 16:26
#
«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми» — зачем? я ничего не понял
+
+65
tckgoblinu
tckgoblinu
4 липня 2024, 16:27
#
«„Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми“, — повідомив голова НБУ.»

Небезпечна проблема — це щомісячна зарплата Пишного в пів мільйона гривень.
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 липня 2024, 16:32
#
Кто такие волонтёрские? И каким образом они вообще имеют право что-то обсуждать? Мне кажется очередной инфовброс:) Не обращайте внимание:)
Чем больше ограничений они введут, тем больше шанс что появится новая система которая вообще обходит банки стороной и будут банки сосать лапу)

+
+88
SamBB
SamBB
4 липня 2024, 16:52
#
Як які? Всі свої - Притула, Чмут, Стерненко і тд.
+
+43
bonv
bonv
4 липня 2024, 17:14
#
Обмежені вводять обмеження…
+
0
Ranet
Ranet
4 липня 2024, 17:55
#
Волонтер — это доброволец, которому, для начала, и обрежут эти переводы, я правильно понимаю?
Клоуны 🤡
+
0
Prya
Prya
4 липня 2024, 18:03
#
Раньше говорили, что это типа для борьбы с казино нелегальными. Но это типа было как у нас принято, действительную причину не называть. Которая реальная была в том, как я понимаю, чтобы бороться с теневой экономикой. Всем этим купи-продай нелегальным, вне зрения налоговой. Что ими сейчас движет — хз. Почему не говорят правды? Ну, может, есть понимание, что непонятно, чего от этих мер больше, пользы — или ухода людей ещё больше в тень. Если больше вреда будет, то можно будет сказать, что боролись же с казино типа.
+
0
TAN72
TAN72
4 липня 2024, 18:13
#
Так у нас страна на паузе🤔
+
0
milon
milon
4 липня 2024, 18:40
#
Ждем, ждем. вот вот этот МММ развалится, кому они хуже делают этими ограничениями?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 липня 2024, 18:52
#
Как вам не стыдно!
Эти уважаемые люди (правление НБУ)
стойко держут оборону нац валюты на переднем фланге в воюющей стране!!!
И при этом получают жалкие гроши за свой титанический труд. Каждый день «новые вызовы»! А еще столько впереди работы, столько надо отобрать и скольких надо обобрать.
Да и еще подумать, как потом безнаказанно соскочить. А может повезет да и еще и послом на острова или центральную Америку Чем плохо за гос счет «работать» в Коста Рике или Панаме…
…и каждый день думать о стабильности нац валюты, и благосостоянии граждан Украины…
+
0
brigadirius
brigadirius
4 липня 2024, 19:06
#
Якщо на фронті буде перемир’я то в середині країни спалахне громадянська війна. Як за часів гайдамаччини.
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