Нацбанк введе обмеження для переказу з картки на картку. Проводяться обговорення

Що відомо

«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоб політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», — сказав Пишний.

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За його словами, представники НБУ «зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо».

«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — повідомив голова НБУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).