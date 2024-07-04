Національний банк введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
Нацбанк введе обмеження для переказу з картки на картку. Проводяться обговорення
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Що відомо
«Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоб політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення», — сказав Пишний.
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За його словами, представники НБУ «зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо».
«Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — повідомив голова НБУ.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).
Коментарі - 20
p. s.Скоро буде «На дворі був 2025 рік, НБУ заборонило переказувати з картки на картку більше 1.000 гривень»
чи кожний пересічний відправляє комусь за щось більше 100кіло за місяць?
«заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявив про готовність регулятора лімітувати кількість вихідних p2p-переказів між рахунками фізосіб із зазначенням граничної суми — не більше 30 перерахувань на суму 100 тис. грн на місяць. «
до речі, от вам і 1000 грн на день)
Небезпечна проблема — це щомісячна зарплата Пишного в пів мільйона гривень.
Чем больше ограничений они введут, тем больше шанс что появится новая система которая вообще обходит банки стороной и будут банки сосать лапу)
Клоуны 🤡
Эти уважаемые люди (правление НБУ)
стойко держут оборону нац валюты на переднем фланге в воюющей стране!!!
И при этом получают жалкие гроши за свой титанический труд. Каждый день «новые вызовы»! А еще столько впереди работы, столько надо отобрать и скольких надо обобрать.
Да и еще подумать, как потом безнаказанно соскочить. А может повезет да и еще и послом на острова или центральную Америку Чем плохо за гос счет «работать» в Коста Рике или Панаме…
…и каждый день думать о стабильности нац валюты, и благосостоянии граждан Украины…