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1 липня 2024, 15:10

Україна має місяць, щоб уникнути дефолту — The Economist

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту. Про це повідомляє ЕП з посиланням на видання The Economist.

Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Протягом двох років кредитори України погодилися призупинити виплати за боргами. Проте мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій закінчується 1 серпня.

Якщо Україна оголосить дефолт, це може підірвати довіру інвесторів до зобов'язань Заходу і означатиме катастрофу для відновлення країни після війни.

Читайте: Доля найбільшої частини держборгу вирішиться після війни: скільки ми платимо МВФ

Україна запропонувала кредиторам угоду, яка скорочує 60% від поточної вартості боргів, але кредитори вважають, що 22% було б розумніше. МВФ зацікавлений у тому, щоб Україна домовилася про списання боргів, але угода здається малоймовірною у відведений час.

Україна відчайдушно потребує фінансової допомоги. Суми, які надають союзники, вражають, але вони надходять у вигляді зброї та цільових фондів, а не готівки. ЄС планує запропонувати трохи більше, але все одно лише $38 млрд протягом трьох років.

За даними МВФ, за умови радикальної реструктуризації, яку запропонувала Україна, а власники облігацій відхилили, країна зможе ледве зводити кінці з кінцями. Зі свого боку, власники облігацій ставлять під сумнів, як фонд може бути таким впевненим, особливо зважаючи на те, що його аналіз застарів на кілька місяців.

Якщо угоди з реструктуризації не буде, Україна має два варіанти: домовитися про продовження мораторію на виплати за боргами або оголосити дефолт.

Стриманість приватних інвесторів відображає не лише фінансові перспективи України. Під час звичайної реструктуризації кредитори грають на економічних перспективах країни. Кредитування позичальника, який перебуває у стані війни, також тягне за собою другу ставку: на те, що він переможе.

Багато що залежить від ступеня підтримки Заходу. Платники податків можуть втомитися віддавати мільярди. Дональд Трамп, який скептично ставився до виділених сум, виглядає все більш імовірним, що повернеться до Білого дому в листопаді, пише видання.

Власники облігацій також скептично ставляться до планів довгострокового відновлення України в разі перемоги.

Хоча союзники та МВФ стверджують, що реструктуризація зараз дозволить Україні повернутися на фінансові ринки, щойно закінчиться війна і союзники пробачать борги, інвестори не переконані, що такий день коли-небудь настане.

Скоріше, вони вважають, що реструктуризація буде першою з багатьох спроб союзників України перекласти фінансовий тягар війни та витрати на відбудову з уряду на приватний сектор.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+36
Vadim531
Vadim531
1 липня 2024, 15:14
#
Договорятся с горем пополам как-то, хотя и не исключаю очередной прогиб от наших — мы не той ситуации чтоб веером махать)
+
+45
milon
milon
1 липня 2024, 15:17
#
Куда они денутся (кредиторы) это в их интересах
+
0
candidat
candidat
1 липня 2024, 16:04
#
Эта ситуация с внешними кредиторами влияет на ОВГЗ (внутренние)? Появятся проблемы с выплатами и погашением ОВГЗ (внутренних)? Можно с этими облигациями сейчас связываться или опасно?
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+15
Дядя Бодя
Дядя Бодя
1 липня 2024, 17:51
#
По гривневим бещпечно, її завжди надрукують. По валюті. Б вийшов у кеш, але думаю, що зторгуються. Хоча треба держати ніс за вітром. Ситуація гім…о.
+
0
Prya
Prya
1 липня 2024, 20:13
#
Проще говоря, впереди маячит остановка помощи — а вместе с тем и превращение данной территории в безопасную буферную зону, освобождённую от многого. Поэтому надо пытаться вырвать по-максимуму, пока возможно. Никаких уступок.
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