Україна отримала транш від МВФ на $2,2 мільярда

До держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько $2,2 млрд (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

«За 14 місяців функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько $7,6 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику.

Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

Графік наступних переглядів програми МВФ

5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);

6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);

7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).

Нагадаємо

28 червня, Виконавча рада МВФ схвалила четвертий перегляд програми EFF.

«Мінфін» писав, що на початку липня МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Фонд додав Україні два нових структурних маяки. Зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).