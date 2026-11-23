Національний банк України підвищив офіційні курси долара та євро на вівторок, 24 листопада 2026 року. Американська валюта подорожчала на 16 копійок — до 45,08 грн, а європейська додала 18 копійок — до 49,45 грн. Про це свідчать дані Національного банку України.

Американська валюта подорожчала на 16 копійок — до 45,08 грн

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Офіційний курс валют на 24 листопада

Після зниження наприкінці минулого тижня долар повернувся вище позначки 45 грн. Євро також відіграв частину попередніх втрат.

Що буде з курсом далі

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, протягом 23−29 листопада долар на міжбанківському ринку може перебувати в межах 45,10−45,75 грн, а євро — 50−52 грн.

На готівковому ринку банкір очікує курс долара в діапазоні 45,50−46,20 грн, євро — 50−52 грн. Водночас різких коливань експерт не прогнозує.

Що впливає на гривню

Як раніше писав «Мінфін», у понеділок, 23 листопада, середній готівковий курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро подешевшав на 5 і 4 копійки відповідно.

Наприкінці листопада на валютний ринок можуть впливати завершення податкового періоду, попит імпортерів та бюджетні видатки. Після закінчення основних податкових платежів продаж валютної виручки експортерами може скоротитися, що зменшить пропозицію іноземної валюти.

Водночас Національний банк зберігає можливість згладжувати надмірні курсові коливання завдяки валютним інтервенціям у межах режиму керованої гнучкості.