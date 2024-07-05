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5 липня 2024, 13:15

Міжнародні резерви зменшились майже на 3% у червні — НБУ

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $37 894,2 млн. У червні вони знизилися на 2,9%. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $37 894,2 млн.

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Пояснення НБУ

«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті», — пояснюють в регуляторі.

Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Загалом упродовж червня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Валютні інтервенції НБУ

Регулятор продав на валютному ринку 2 995,5 млн дол. США та викупив до резервів 0,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 2 994,6 млн дол. США, зменшившись порівняно з травнем на 2,7%.

Зовнішні надходження

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 431,7 млн дол. США. З цієї суми:

  • 2 021,4 млн дол. США від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;
  • 407,3 млн дол. США — від розміщення валютних ОВДП;
  • 3,0 млн дол. США — від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 444,5 млн дол. США, з яких:

  • 315,7 млн дол. США — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • 73,6 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • 12,6 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн дол. США — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 247,6 млн дол. США.

Переоцінка через зміну курсу

У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 111,9 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
5 липня 2024, 13:29
#
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