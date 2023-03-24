Головне за тиждень: Raiffeisen Bank у списку спонсорів війни, збільшення бюджету на оборону та виробництво дронів

Ще кілька десятиліть тому Японії пророкували світове економічне лідерство, а зараз у країні обговорюють ризик залишити перелік розвинутих країн. Чи виправдано такий песимістичний погляд на країну, які козирі вона ще «тримає в рукаві», і чому інвестувати в неї наважився Баффет, розбирався «Мінфін».

Польська Grupa Polsat Plus цікавиться Сенс Банком — Forbes

Корпорація одного з найбагатших бізнесменів Польщі Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus розглядає купівлю українського Сенс Банку (колишній Альфа-Банк), який належить росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам.

Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні — Федоров

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт та створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек. Про це заявив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

ФРС не помітила кризи в банках: чи бачать її провісники в Україні аналітики та читачі

Вчора ФРС знову підвищила ключову ставку — на 0,25 в.п., до діапазону 4,75−5%. Хоча багато хто сподівався, що регулятор не зважиться на це в умовах банківської кризи. Виступ глави ФРС Джерома Пауелла пояснив таке рішення: регулятор вважає американську банківську систему стабільною. А наскільки стабільною є українська банківська система? — «Мінфін» розповість, як на це запитання відповіли професіонали та прості клієнти банків.

Якими мають бути пенсії в Україні: Конституційний суд ухвалив рішення

В Україні розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за розмір прожиткового мінімуму. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд України (КСУ)

Проєкт Arbitrum нарешті стартує: що це таке і чому його називають аірдропом року

Сьогодні, 23 березня, найбільший проект масштабування Ethereum запускає власний актив. Пояснюємо, чому довкола цієї події був такий ажіотаж, і як цим можуть скористатися криптомани.

Як заробітчани впливали на Україну до війни та як впливають сьогодні? Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про таке: Як заробітчани впливали на Україну до війни та впливають зараз? Прогноз курсу долара та євро на період з 23 по 29 березня 2023 року.

Дрібні банки знижують прибутковість річних депозитів

НБУ продовжує закручувати гайки, стимулюючи банкірів розпочати боротьбу за «довгі» гроші клієнтів. Ба більше, дуже скоро буде прикрито схему, яка дозволяла банкірам обходити підвищені нормативи під розміщені у них так звані «гарячі» гроші. Які види вкладів можуть скоро зникнути і що змінилося у пропозиціях для приватних клієнтів банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповість «Мінфін».

Рада відкрила Податковий доступ до рахунків українців за кордоном

Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроект № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності і в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.

Нацбанк відклав дозвіл на виведення за кордон інвестицій у держоблігації

Національний банк після консультацій з Міжнародним валютним фондом та Мінфіном вирішив відкласти дозвіл на виведення за кордон нерезидентами інвестицій в облігації внутрішньої державної позики, яку анонсували ще у травні 2022 року.

Рада ухвалила рішення виділити 518 мільярдів на оборону

Верховна Рада ухвалила загалом зміни до державного бюджету (законопроект № 9105). Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки та оборони.

27% річних і вище: як банки кредитуватимуть великий та малий бізнес у 2023 році

Банківське кредитування сильно постраждало від війни. Багато фінустанов скорочували/згортали свої програми з об'єктивних причин, насамперед у зонах окупації та бойових дій. Частка неповернень із березня по грудень минулого року підскочила з 31,5% до 42,9% кредитного портфеля юросіб. Найсильніше кредитування скоротилося в роздріб — на 32,9% (до 134,3 млрд грн). «Мінфін» з'ясував у банків, як вони фінансували бізнес 2022 року, а головне — що збираються запропонувати нашим підприємствам 2023-го.

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

У вівторок, 21 березня, Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках масштабної Програми макрофінансової допомоги від ЄС.

Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse