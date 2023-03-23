Проєкт Arbitrum нарешті стартує: що це таке та чому його називають аірдропом року

Сьогодні, 23 березня, найбільший проєкт із масштабування Ethereum, запускає власний актив. Пояснюємо, чому навколо цієї події був такий ажіотаж, і як цим можуть скористатися криптомани.

Що таке Arbitrum

Проєкт Arbitrum — це рішення другого рівня (L2) для мережі Ethereum, розроблене компанією зі Сполучених Штатів Америки Offchain Labs. Мета протоколу — збільшити швидкість та масштабованість базового блокчейну, яким виступає ефіріум.

Arbitrum використовує концепцію Optimistic Rollups, дозволяючи розробникам легко та без будь-яких змін запускати смарт-контракти та децентралізовані програми Ethereum із нижчими комісіями та підвищеною пропускною спроможністю.

За допомогою Optimistic Rollups обробка транзакції відбувається в мережі другого рівня, тоді як головна мережа Ethereum відповідає виключно за безпеку. В процесі роботи мережа другого рівня об'єднує безліч транзакцій в компактний блок, який включається валідаторами в основну мережу Ethereum. За рахунок цього досягається дві дуже важливі мети — зменшуються комісії та збільшується пропускна здатність.

Станом на зараз екосистема Arbitrum включає понад 300 криптопроєктів. Серед них потужні DeFi-протоколи: такі, як SushiSwap, Uniswap, 1inch та Curve, стейблкоїни USDT, USDC, TUSD, FRAX, DAI, Vesta Finance, Fluidity Money, платформи для торгівлі безстроковими контрактами, агрегатори прибутковості, типу yEarn Finance, Pickle Finance, Badger, Beefy Finance, NFT-маркетплейси OpenSea, Lootex, Stratos, Trove, ToFunFT тощо.

Джерело: arbitrum.io

Arbitrum підтримує багато гаманців — Coin98, MetaMask, Rainbow, Trust Wallet, Coinbase Wallet, MathWallet та інші. З Arbitrum працює понад 30 кроссчейн-мостів, у тому числі Carrier, Multichain, NerveNetwork, Hop Exchange, Angle Protocol, Stargate, Across та інші.

Підтримують мережу Arbitrum біля десятка потужних централізованих бірж, включаючи Binance, Coinbase, Kucoin, Bybit та інші. Які вже оголосили про лістинг нативного токена ARB.

Джерело: arbitrum.io

Arbitrum зараз

Станом на зараз кількість транзакцій в мережі Arbitrum перевищила кількість транзакцій базового блокчейну Ethereum — 1 312 052 транзакції на добу, в той час, як в мережі Ethereum цей показник знаходиться біля позначки в 1 млн транзакцій.

Джерело: arbiscan.io

Джерело: etherscan.io

За останні 7 днів кількість транзакцій в мережі Arbitrum зросла на 65,4%.





Джерело: l2beat.com

TVL, заблокований в мережі Arbitrum, за останні 7 днів зріс на 21,29% — до $3,85 млрд., що майже вдвічі більше, ніж в основного конкурента Optimism.

Джерело: l2beat.com

Кількість унікальних адрес, що звертаються до Arbitrum, досягла позначки в 3,8 млн.

Перехід до DAO

Розробники Arbitrum сьогодні, 23 березня 2023 року, мають провести airdrop (роздача токенів розробникам) із подальшим послідовним переходом до DAO — автономної системи в блокчейні, яка керується за допомогою програмного коду і не залежить від горезвісного людського фактора.

Всього буде випущено 10 млрд токенів ARB. Вони будуть розподілені наступним чином:

інвестори — 17,53%;

індивідуальні гаманці — 11,62%;

команда та радники — 26,94%;

DAO казначейство — 42,78%.

Джерело: arbitrum.foundation

Після розподілу всіх токенів влада перейде до DAO. Ця децентралізована автономна організація отримає право власності на мережу і відповідатиме за розвиток та розширення екосистеми Arbitrum. Рішення Arbitrum DAO є самовиконуваними, тобто голосування DAO щодо змін у мережі безпосередньо матимуть повноваження впливати та виконувати його рішення в ланцюзі, не покладаючись на посередника для виконання цих рішень.

Щоб переконатися, що пропозицію ретельно обговорили, проголосували, та користувачі мали час, щоб відреагувати на будь-які майбутні зміни, процес голосування триватиме щонайменше 21−37 днів, перш ніж пропозиція буде виконана. Хоча пропозиції DAO не мають можливості швидко внести зміни до протоколу, у надзвичайних ситуаціях (наприклад, щоб виправити вразливість) може виникнути необхідність діяти швидко.

Із цих причин Фонд Arbitrum також створив Раду безпеки Arbitrum, групу з 12 членів високоповажних представників спільноти, яка забезпечуватиме безпеку мережі та здатна швидко діяти у разі вразливості безпеки. У екстрених випадках Рада безпеки Arbitrum зможе діяти швидко, але для цього знадобиться участь 9 із 12 членів.

Arbitrum DAO буде вищим керівним органом ради безпеки Arbitrum, вибори до якої проводяться двічі на рік.

Airdrop Arbitrum

У кінцевому результаті, токен Arbitrum стане власністю спільноти (біля 56%). Поточний airdrop передбачає розподіл 12,75% всіх токенів на основі знімку, зробленого 6 лютого 2023 року. Користувачі отримають від 1 250 до 10 250 токенів. Враховуючи курс попередніх торгів неіснуючими токенами в діапазоні $1−2 за ARB, на когось очікує приємний бонус.

Для того, щоб перевірити, чи претендуєте ви на отримання ARB, скористайтеся посиланням.

Arbitrum Foundation та DAO буде доручено розподілити додаткові токени спільноти згодом.

Щоб пришвидшити цей процес і переконатися, що спільнота залишається добре представленою на перших порах, члени команди Offchain Labs отримали вказівки не голосувати своїми токенами, але їм пропонується делегувати свої токени членам спільноти. Таким чином спільнота отримує більше повноважень. Крім того, незважаючи на те, що розблокування для користувачів і DAO буде доступним через тиждень після отримання, усі токени інвесторів і команд підлягають блокуванню на 4 роки: перше розблокування відбувається через рік із подальшим продовженням цього процесу протягом наступних 3 років.

Чи варто очікувати на захмарні прибутки від придбання ARB

Протокол Arbitrum, безперечно, є найпотужнішим L2-рішенням на базі Ethereum, і ніби все говорить про те, що запуск власного токена повинен принести неабиякий успіх. Втім, є обставини, які можуть завадити цьому.

При випуску токена на першому місці стоїть ідея подальшої децентралізації Arbitrum, а не просто бажання наживи й випуск токена заради токена. ARB буде потрібний лише для надання власникам права голосу у DAO, а для оплати транзакцій у мережі, як і раніше, використовуватиметься ETH.

Передача контролю DAO, за задумом, дасть Offchain Labs можливість більше зосередитись на залученні нових розробників та користувачів. Тож, чи буде значний попит на токен, який, крім права голосу, не надає більше жодних преваг, залишається під великим питання.

Можливо, для розробників і буде певний інтерес у володінні ARB, проте для пересічного користувача чи інвестора жодних вигод від володіння цим токеном ми не побачимо. Тож поточний галас навколо запуску нативного токену Arbitrum є, певною мірою, хайпом.

У перспективі DAO може розширити сферу застосування ARB, і тоді попит із великою вірогідністю зросте, але це надто віддалена перспектива, оскільки передача протоколу у власність спільноти займе невизначений проміжок часу. Також немає жодних гарантій, що спільнота прийме рішення щодо розширення функцій нативного токена Arbitrum.