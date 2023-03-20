Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse

Швейцарські банки UBS і Credit Suisse після переговорів, що тривали всі вихідні, домовилися про злиття. У ході операції Credit Suisse було оцінено в $3,2 млрд — це більш ніж удвічі нижче за ринкову капіталізацію банку на останніх торгах, повідомляє Tagblatt з посиланням на пресконференцію президента країни Ален Берсе.

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«Федеральна рада вітає придбання UBS Credit Suisse. Придбання має велике значення не лише для Швейцарії, а й для міжнародного фінансового центру з погляду відновлення довіри», — сказав Берсе.



Він зазначив, що Credit Suisse (CS) мала хорошу капіталізацію, проте «клієнти та інвестори втратили довіру» до банку. У результаті влада вирішила надати обом банкам гарантію ліквідності у розмірі 100 млрд швейцарських франків ($108 млрд) на додаток до кредиту в розмірі 50 млрд франків ($54 млрд).

Умови згоди

У заяві UBS сказано, що операція відбулася на умовах 0,76 швейцарських франків за акцію CS, тобто загальна сума склала 3 млрд франків ($3,24 млрд).



UBS і Credit Suisse є у Швейцарії системно значимими банками. Обидва мають більш ніж 150-річну історію: UBS було засновано 1862 року, Credit Suisse — 1856-го.



Міністр фінансів Карін Келлер-Зуттер повідомила, що уряд країни створив потрібну правову основу для надання допомоги CS, надавши Національному банку країни (SNB) додаткові гарантії щодо замовчування позичок з ліквідністю.



Крім того, влада виділила UBS $9 млрд швейцарських франків (близько $10 млрд), щоб покрити потенційні збитки, які зазнає банк у рамках угоди.

«Дефолт системно значущого банку мав би непередбачувані наслідки як у Швейцарії, так і за кордоном. Саме тут Швейцарія мала взяти на себе відповідальність, що виходить за межі її кордонів», — наголосила Келлер-Зуттер.

Що сталося з банком

15 березня у Credit Suisse сталося найбільше за історію банку падіння акцій: котирування впали на 30,8%, до 1,55 швейцарського франка, за підсумками торгів падіння склало 24,2%, до 1,7 швейцарського франка. Після цього банк звернувся до SNB з проханням виділити йому кредит у розмірі 50 млрд швейцарських франків ($54 млрд).



17 березня The Financial Times (FT) з посиланням на джерела повідомила, що UBS та CS на вихідних розпочнуть переговори про злиття. Їх організували SNB та фінансовий держрегулятор Finma.



За даними газети, спочатку покупець пропонував за проблемний банк $1 млрд (0,25 швейцарського франка за акцію, при тому, що акції Credit Suisse на торгах у п'ятницю коштували 1,86 швейцарського франка). Потім співрозмовники видання повідомили, що UBS збільшив пропозицію до $2 млрд. Ринкова вартість Credit Suisse на 17 березня становила $8 млрд. Запропонована покупцем сума, уточнювала FT, не включала додаткових коштів від Нацбанку.

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Bloomberg писав, що у разі провалу угоди з UBS влада Швейцарії розглядала можливість повністю або частково націоналізувати CS.



Глава Credit Suisse Аксель Леманн заявив, що на ситуацію з банком вплинуло і те, що раніше в березні збанкрутував американський Silicon Valley Bank, і втрата довіри стала надто великою. Також збанкрутували ще два банки із США — Signature Bank та Silvergate Bank.